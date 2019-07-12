美海軍最近正積極在艦載機上部署一種新型的先進長程反幅射導彈，它的特點是採用雙導引模式，即便敵方雷達在傳送訊號後隨即關閉，同樣能命中目標雷達。此外，其射程擴增為120英里(193公里)，可以比現有反幅射武器更遠的位置就發動對敵方雷達的致命性攻擊。

據《權威戰士》報導說，這種新版先進反輻射導彈使用慣性導航與GPS導航的雙導引模式，導引頭使用毫米波技術。在高強度戰事當中，做為防空導彈最重要設施的防空雷達操作上經常使用一種技巧，即在發射一長段訊號給防空導彈後立即關閉，以避免雷達遭到反幅射導彈攻擊。但雙導彈模式可以在雷達關閉時轉換導引模式，繼續對原先設定的目標進行攻擊。

報導引述最近一場海軍聯盟的海空航天研討會上的消息說，這種名為增程型先進反幅射導彈(AARGM-ER)將導彈射程由60英里(96.5公里)擴展到120英里(193公里)，以因應敵方防空系統偵測與攻擊能力不斷增加的威脅，例如俄羅斯的S-400防空系統，它們改進了網絡與數據處理能力，能使用更寬廣的頻譜。

美海軍與諾斯羅普．格魯曼(Northrop Grumman)公司的開發人員說，擴增射程除了要改變導彈內部配置增加推力之外，還要變更其空氣動力設計以減少飛行阻力。另外在導彈結構與彈頭上都做了改進，以克服因更高的速度產生的高熱問題。

報導說，增程型先進反幅射導彈計劃配備在F/A-18s超級大黃蜂艦載機與空軍F-35A隱形戰機上，並在2025年將此款導彈納入 F-35A內部彈倉。

其中最關鍵的是目標關閉雷達後的導引問題，主要依賴內建的精確地形電子數據庫，將電磁傳感器數據與地形數據進行比對後，精確地把導彈導引至目標。而內建地形數據庫還能在GPS受干擾地區發揮作用。

報導說，早期型號的先進反幅射導彈(AARGM)是美國和意大利共同研發，在2012年進入全速生產。

(中時電子報)