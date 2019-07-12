美食旅遊節目《來去CHECK IN》本周主題「終結美食沙漠流言，新竹人大反攻！」主持人郭彥均、巴鈺這次帶觀眾入住最時髦、有設計感的飯店，品嘗高檔無菜單料理，兩人走進融合科技和藝術的新潮飯店，映入眼簾的是由世界燈光大師操刀設計的BAR，氣派又舒適的空間，讓郭巴2人組驚訝：「我們是來到豪宅嗎？」而在等待CHECK IN的時間裡還可以小酌一杯，讓身心都轉換到休假模式。

到了選擇房間的時刻，巴鈺大方讓郭彥均先選，選好後，巴鈺才刷房卡進了房間，郭彥均想和她換房間，巴鈺大方讓出、換到另一間，沒想到一打開門，郭彥均立馬後悔，映入眼簾的是超大樓中樓套房、一望無際的落地窗，巴鈺瞠目結舌的說：「這什麼酒店啊？是私人豪宅吧。」讓郭彥均氣得牙癢癢：「太不公平了啦，這原本是我的房間。」巴鈺偷笑，「剛剛是你自己要換的，我也沒先看過房間。」郭彥均不死心：「我跟你說屋大走空亡，你自己住那麼大的房間，小心被壓。」巴鈺笑著：「什麼酸葡萄心理，彥均哥，男子漢一言既出駟馬難追。」郭彥均無奈的說：「剛剛跟你換房間，是我人生最大的錯誤。」

為了打破美食沙漠的刻板印象，兩人造訪被稱為「全台最好吃川菜館」，看起來不起眼的店面，卻已在當地立足50年，招牌「麻婆豆腐」一上桌，花椒香氣撲鼻而來，豆腐更是入口即化，郭彥均直呼：「這豆腐也太嫩了吧！嫩到我以為是豆花。」而花椒的麻香在口中散開來，也讓兩人讚不絕口，還有「香酥鴨」也是人氣菜之一，先在鴨肚塞了許多香料，再炸到表皮黃金酥脆，一扒開粉嫩的肉質，飽滿的肉汁像瀑布般流出，巴鈺說：「這鴨肉的口感，整個超鬆的，就像是做過SPA的貴婦！」

另一間無菜單料理，老闆本身就是老饕，堅持提供最新鮮最好的食材，澎湃的海鮮套餐手路菜，讓兩人看得目瞪口呆，老闆說「月亮魚」一生中能吃到一次，就像中樂透一樣幸運，鎮店之寶則是「老菜脯雞湯」，市面上一斤老菜脯要賣到上萬元，所有精華濃縮在湯裡，巴鈺形容：「有一種成熟感，像秦漢一樣，如果秦漢能夠做成湯。」讓現場笑成一片。中天綜合台本周六晚間7時播出《來去CHECK IN》。

(中時 )