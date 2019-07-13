自從今年5月佛格爆冷接下湖人兵符，至今仍被外界相當看衰他的未來，沒想到《FOX Sports》資深球評史基普貝勒斯竟在12日公開預告，佛格根本沒資格扛下湖人總教練重責，最快有可能在明年2月，就有湖人助教奇德接任了！

「以我個人感覺，詹姆斯的籃球智慧比起佛格高多了，佛格憑什麼可以執教詹姆斯，」擁有「全美第一詹黑」封號的史基普貝勒斯表示，「我想詹姆斯還是跟奇德比較聊得來吧，我猜最快到明年2月，奇德大概就可以準備升官了。」

就連前勇士球星史蒂芬傑克生也不看好佛格在湖人的未來，「奇德會到湖人擔任助理教練，幕後當然是有原因的，我們都心知肚明，不管他在湖人掛著怎樣的職位名稱，他才是湖人實質上真正的總教練，佛格早晚會被奇德取代的。」

雖然佛格過往帶領溜馬戰績優異，卻在東區始終無法擊敗詹姆斯領軍的騎士，況且佛格如今必須帶領詹姆斯、安東尼戴維斯、考辛斯、隆多等大牌球星，恐怕很難真正服眾，只能依靠新球季場上與場外的實際行動，才有辦法贏回尊重。

(中時電子報)