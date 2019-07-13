當年清純甜美的甄珍是文藝片第一代女主角。（圖／資料照）

甄珍回台灣了，港星謝賢也來了，連很少在台灣出現的秦祥林都接連來，對四、五年級生來說，彷彿跌入了時光隧道中，回到瓊瑤式愛情故事充斥的年代。時光拉到40多年前，甄珍和謝賢、劉家昌糾結的愛恨情仇，這一刻才真正有了定論。

甄珍的美是動靜皆宜，每個角度都好看。（圖／資料照）

有人形容當年甄珍的美，是從每個角度看都美，才能成為大螢幕上的第一女主角，低調數十年，一出場就很轟動，和劉家昌一場婚變和爭產鬧的沸沸揚揚，但甄珍總是微笑以對。她努力整理人生，出版《真情真意》自傳書，自揭人生最快樂和最深的傷疤，和謝賢、劉家昌的兩段情，愛情現實不只浪漫，還有掠奪、誤解、傷害和遺憾，謝賢的婚變始末，事隔43年的現在，甄珍終於親口和謝賢說清楚了。

甄珍在43年後，終於有機會和前夫謝賢說明當年情變原由。（圖／倪有純攝）

◎甄珍謝賢再度合體 他竟說永遠愛她…

先說插曲故事，決定寫書面對人生的當下，甄珍為還原當年愛情故事的真相，曾透過姜大衛約謝賢到香港茶樓見面，謝賢看到甄珍竟不認識，還回頭和姜大衛說：「我看見一個人很像甄珍，但是甄珍沒有這麼大隻」，說完甄珍笑了，原來這也是歲月累積的一部份。

甄珍在自傳書封底自白說：「何其浪漫，我這一生結過兩次婚姻，相信這兩位男士，都曾深深的愛過我，我也曾有甜蜜、有浪漫、有感傷、有後悔、有遺憾…」甄珍的愛情故事，可以用「紅顔劫」來形容。美麗並非錯誤、美麗卻讓甄珍無法選擇自己的愛情和人生，甚至變成怨婦，過著擔驚受怕的生活。

甄珍和謝賢(左)新婚就因為劉家昌出現，演變成婚變。（圖／資料照）

甄珍在書中提到和謝賢結婚3個月，非常開心地接下當年三十萬港幣高片酬，接拍瓊瑤小說改編的電影《一簾幽夢》之後，此後卻是一連串被命運推著走的人生。兩人是合拍《緹縈》時很親近自然有了好感，後來合作拍港片《海鷗飛處》時，在沒告知家人情況下閃婚，當時謝賢跟甄珍說：「海鷗是不是很自由？我們結婚，你就自由了。」，簡單一句話打動了甄珍。原來甄珍那時紅遍東南亞及台灣，在新加坡時影迷為一睹芳澤，發生爬到甄珍車頂造成大震動，把她嚇壞了。

決定閃婚時，甄珍和謝賢都還當紅，甄珍怕公證結婚被發現，謝賢就說，公證處要收工時去，穿著普通就不會被記者發現，沒想到第二天上了香港報紙頭新聞，甄珍驚呆了，因為結婚並沒有向父母報備。

但這段看似浪漫的婚姻，卻只維不到二年就離婚，真實婚姻關係不到一年，婚後當年音樂才子劉家昌開始瘋狂追求，完全不顧甄珍已身為人妻，對甄珍而言，一場以愛情為名的人生悲劇從此展開。

甄珍和謝賢擁抱和解。（圖／倪有純攝）

甄珍和謝賢相談甚歡。（圖／倪有純攝）

甄珍和演藝圈好友。（圖／資料照）

(中時電子報)