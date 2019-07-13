星期人物》甄珍的男人2：婚後卻被第三者狂追 劉家昌強搶人妻

原本以為閃婚後最擔心的是甄珍父母反對，萬萬沒想到突然殺出第三者，那是劉家昌。甄珍才新婚，劉家昌開始狂追甄珍，甄珍在台北時一天一束花，每天送花到片場、家裡；甄珍回香港謝家，還是一天一束花，完全沒在怕。劉家昌還發動所有「劉家班」的人，佈下天羅地網，甄珍拍戲時，一會兒有人送毛巾，一會兒有人送茶水，都說「是劉導演叫他送來的」，搞得甄珍頭都暈了，回到家裡，劉家昌問候電話不間斷，劉家昌毅力十足，一心一意就是要把已婚的甄珍強追到手。

劉家昌當年狠奪人妻甄珍，用盡各種方式。（圖／資料照）

當年副導皮建鑫在時報出版《真情真意》書中描述：「劉大導演大膽追甄珍，是在拍《梅花》得五項大獎後，不再含蓄見面，他使盡渾身解數，什麼話都敢說，更設下天羅地網。甄珍太單純，倉皇失措，不知道何去何從，像是掉進大蜘蛛網裡的小螞蟻，動彈不得，只能任人擺布。謝賢對台灣人生地不熟，完全處於挨打地位。」

甄珍被劉家昌追到躲無可躲。連甄珍的恩師白景瑞導演，都因為欣賞劉家昌加入遊說，甄珍更是不知說怎麼辦，甄珍媽媽也看不懂擺的是什麼局？還請李行導演去了解。李行也在書中說：「他看到劉家昌臉上表情扭曲、痛苦的的樣子。劉說他愛甄珍，非娶甄珍不可」，李行看當時三個人和輿論情況，只好狠下心告訴謝賢，這段婚姻算了。

甄珍到哪裡，劉家昌就追到哪裡，和謝賢維持不到一年主要的分手原因，還是劉家昌追甄珍到日本，打電話到飯店和甄珍說人已在她住的飯店樓下等，甄珍只好下樓，劉還是上樓了，就在兩人一起下樓時，電梯一打開就碰到香港導演羅維，甄珍心想這下慘了，第二天果然變成頭條新聞。甄珍在書中說：「她不敢告訴謝賢有別的男人追求她…。」以致兩人誤會了近半世紀。

劉家昌和甄珍當年同時面對谷名倫自殺風波。（圖／資料照）

劉家昌和劉子千。（圖／資料照）

和劉家昌的這段愛情和婚姻，敗在劉家昌的賭博，和谷名倫死亡事件。因為谷名倫自殺，有人直指是被劉家昌逼的，讓甄珍和劉家昌只能走避美國，剛好甄珍的簽證到期，就嫁給劉家昌，劉家昌在美國心情不好開始賭博，從一開始賭場時玩個兩、三百美金就離開，到後來經常好幾天不回家，有時一輸幾十萬美金，甚至百萬美金，甄珍在書中第一次坦承離婚主因。

甄珍、劉家昌和劉子千一家三口難得合照，很少人知道當時兩人早已離婚。（圖／資料照）

一九八七年八月，甄珍鼓足勇氣，和劉家昌提出離婚，她說因為有孩子後，他照樣賭，孩子還小，她太緊張害怕，沒有安全感，離婚至少債務不會拖累她和孩子，劉家昌想想就答應離婚了。

也許是甄丶謝兩人緣份未盡，雖然相隔43年的時空，兩人都從年輕狂放，到現在白髮相見，但再次相遇解，讓兩人當面解開當年情斷之謎，新書發表會時被問到對甄珍的情，他溫情有愛地：「我永遠愛妳」，模糊了甄珍和台下觀眾的眼。

甄珍、謝賢。（圖／資料照）

甄珍兩段婚姻的兩個男人，一個分手43年後再擁抱，另一個卻對薄公堂，她的人生比電影更戲劇化。

【甄珍小檔案】

年齡：37年次，71歲

本名：章家珍

祖籍：浙江省杭州市，生於北平市

重要事蹟：16歲初踏入影壇時，以甜美純真、活潑可愛少女形象出道人稱「小淘氣」，後來在瓊瑤電影飾氣質溫婉柔美堅韌的女性紅遍全國。得過兩屆亞洲影展影后。2013年出道50年，金馬影展認為她是在台灣電影特頒發第50屆金馬獎「終身成就獎」。

重要作品：1971年《緹縈》獲亞洲影展最佳女主角，《煙水寒》獲金馬獎最佳女主角，之後一系列《彩雲飛》、《心有千千結》和《海鷗飛處》等瓊瑤系列電影，塑造甄珍文藝片一姐地位，直到和謝賢結婚後就漸淡出。

婚姻/家庭：二度婚姻都是家人反對下結婚，1974年當紅時和香港明星謝賢（謝霆鋒爸爸）閃婚，1977離婚，1978速與音樂才子劉家昌結婚，育一子劉子千，婚姻不到十年就離婚。妹妹是玉女民歌手銀霞。

甄珍和劉子千。（圖／資料照）

(中時電子報)