甄珍推薦秦祥林演《心有千千結》，開啟秦的演藝順途。（圖／資料照）

甄珍第三個男人，要談的是她和瓊瑤時代「二秦二林」中秦祥林的緣份，金馬獎50年終身成就獎，她從秦祥林手中拿到獎座，在電影回顧展中，長居美國的秦祥林也為了她回台灣，原來兩人有一段緣份，改變秦祥林的人生路。

心有千千結電影修復版。（圖／陳卡平翻拍）

甄珍電影回顧展在高雄首映，播映的是修復版電影《心有千千結》登場，男主角秦祥林特別從美國飛回台灣，因為當年秦祥林在甄珍引薦下，得到演出這部電影男主角的機會，也因此一炮而紅，成為「二秦二林」時代的代表人物。

原來秦祥林和甄珍的緣份，和甄珍前夫謝賢有關，秦和謝當年都是「香港銀色鼠隊」的成員，如果不是當年甄珍和謝賢談戀愛，秦祥林也不會有電影的半邊江山了。秦祥林從復興劇校畢業後從影，電影圈中私下稱他的外號是「翻跟斗」，當時圈內流行暖男型秦漢，讓秦祥林很難爭取到重要角色。

甄珍一生的成就早已完成。（圖／資料照）

原本甄珍的螢幕搭檔是鄧光榮，也是票房保證，所以《心有千千結》男主角第一人選本來是鄧光榮，但他要當老闆投資、拍電影所以無法演出，而李行導演的口袋名單就是秦漢搭配甄珍，但秦漢在《母親30歲》走紅後先答應拍攝另一部電影，也無法演出，導致第一時間男主角難產。

甄珍那時已非常的紅，甄媽和甄珍也很關心要和誰搭檔，一聽到找不到男主角，甄珍一通電話打到了香港，給「銀色鼠隊」陳自強，請他推薦同是鼠隊的秦祥林，當年圈內大家都知道李行的個性，要假裝是偶然問候不能是主動推薦，於是陳自強就配合演了一場戲，假裝狀況外，打電話給李行問好，問好中就推薦了秦祥林。

李行那時擔心找不到男主角，還問陳自強，秦祥林有空嗎？陳自強立刻說，如果李行要看秦祥林，秦祥林當天晚上就可以飛回台北，李行就給了秦祥林這次重要的演出機會，請秦祥林第二天飛回台灣。

秦祥林是因為得到甄珍給的內線消息，才積極爭取到和甄珍演《心有千千結》，經過試鏡後，也獲得李行導演的肯定，也因為當年電影賣座，等於秦漢讓給秦祥林冒出頭的機會，甄珍提供爬升的梯子，謝賢和甄珍成了秦祥林成名媒人。世事難料，誰也沒有想到40幾年後，三人會在甄珍和謝賢修復感情後，選擇修復《心有千千結》重新相聚，也修復了甄珍和謝賢當年情變的傷痕。

秦祥林在拍完《心有千千結》後，成為二秦二林時代的代表人物。（圖／資料照）

秦祥林《婚姻大事》劇照。（圖／資料照）

【秦祥林小檔案】

年齡：1948年生，71歲

出生地：出生南京，香港長大。

婚姻：前妻蕭芳芳，現今配偶曹昌莉。

重要事蹟：1975.1977年金馬獎最佳男角，作品《長情萬縷》、《人在天涯》，曾和林青霞在1984年訂婚後解除婚約，目前定居洛杉磯。「三廳電影」全盛時期，秦祥林、秦漢、林青祥、林鳳嬌合稱「二秦二林」。

秦祥林和妻子先前回台灣。（圖／資料照）

(中時電子報)