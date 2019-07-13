人在做，Google不只想看，更想聽！美國科技大廠Google10日表示，曾委託合作夥伴紀錄使用者與智慧語音助理「Google Assistant」之間的對話，其中包括敏感個資；而在有承包商私下外漏將近1000筆對話紀錄後，Google才承認確實有此事，並聲稱將追究洩漏廠商責任。

據財經媒體CNBC報導，一家Google合作廠商向比利時新聞網站VRT透露，Google和亞馬遜等公司，將使用者與「Google Assistant」或「Amazon Alexa」之間的對話傳給例如語言學專家，據稱是為了改善智慧語音助理服務的功能，而這些內容應該被保密。

報導指出，VRT確實查證這些外流的語音樣本的真實性，指出這1000多筆樣本多來自比利時及荷蘭地區的使用者。這些語音包含了使用者按下Home鍵並說「OK Google」後Google所收到的訊息類型，其中還可以聽到使用者的住址與使用藥物情況等敏感個資。

對此，Google產品經理蒙西（David Monsee）Google部落格上表示，Google已得知一名檢視語言使用廠商外洩荷蘭區應受保密的語音資料，此已經違反數位資料保護政策，並表示安全與隱私團隊正就此事展開調查，將重新檢視該領域中的安全措施，以防類似事件發生。

蒙西表示，合作廠商僅有收聽所有語音紀錄的0.2%，且這些內容與使用者帳號不會有關聯；不過VRT網站指出，可從外流的語音紀錄辨別使用者身分。

報導亦指出，用戶使用亞馬遜語音助理服務Alexa進行對話時，亞馬遜也會收集語音片段，並對其進行人工分析。不過，用戶可以阻止Alexa利用這些信息來改善亞馬遜的服務，並刪除自己的歷史錄音。而Google Assistant用戶可以刪除自己的語音歷史記錄。

(中時電子報)