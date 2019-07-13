殲31戰機

中國航空工業集團在6月剛結束的巴黎航展上，公開了最新版殲-31，多年來它最明顯的變化就是愈來愈「胖」了。

《兵工科技》雜誌指出，整體來看，新版殲-31的設計更豐滿。從早期的殲-31戰機1.0技術驗證機和1.0模型可以看出，殲-31是厚薄適中，遠比F-35輕巧的中型戰機。當時它的目標是要利用毋需像F-35般，兼顧3種不同型號需求的優勢，而在機體上追求更輕、在飛行性能上追求更靈活，並在完成多用途目標的同時，突出與F-35的對比和優勢。

但是分析指出，在殲-31戰機2.0技術驗證機，還有本屆巴黎航展的新模型上，殲-31變得更厚、更豐滿，一眼就能看出，機頭顯得更粗壯，與F-35更接近。這顯示殲-31在機體結構上有所調整，為了進一步提升這中型戰機的載荷力，加大了內部空間，而這對增加性能更全面的更新航電、感測器系統來說，是非常有利的。這能有效提升殲-31的態勢感知能力、電子對抗能力，而更多的空間也有利於提升載油量，並增加航程。

其次，從機翼來看，本屆巴黎航展上殲-31模型的機翼面積，似乎比先前的技術驗證機面積更大。分析指出，從技術角度來說，機翼面積加大，可以有效地提高飛機的升力，抵消因飛機因「豐滿」而造成的增重。此外，機翼面積的增加，意味機翼後緣向後擴張。

而從氣動角度來看，機翼後緣角度增大，有利於減少空氣分離，以增加機翼升力，同時還能減少飛行阻力。另外，這還會縮短主翼和尾翼之間的間距，加上插入主翼和尾翼之間的側傾垂尾，使這3者間形成一種微妙的「耦合」關係。

分析說，氣動上的耦合效應發揮了減阻，還有延緩氣動焦點後移的效果，對提升飛機的超音速飛行性能來說十分有利。殲-31的最快飛行速度為1.8馬赫，超過了目前速限維持在約1.4馬赫的F-35，具有較強的截擊作戰力，而這對殲-31的制空兼顧多用途定位來說非常重要。

從新版殲-31的整體設計來看，追求機動性與載荷平衡，同時兼顧多用途性能，已成為它的新定位。換句話說，殲-31的定位已逐漸明朗化。分析指出，它將成為一款具備截擊能力和較強機動性，並能執行制空作戰任務的多用途戰機。

分析認為，新版殲-31既能成為殲-20重型制空戰機在空戰中的好幫手，也可以彼此錯開任務配置，執行對面攻擊任務。此外，全面的作戰能力也使它更能勝任新一代艦載戰機的任務。分析指出，畢竟以蘇-33設計為基礎的殲-15艦載戰機雖然具備一定的對面攻擊能力，但究竟還是一款重型制空戰機，在執行航母戰鬥群內的反艦、對陸攻擊等任務時，攻擊能力遠比不上殲-31。

(中時電子報)