國民黨本週正在進行2020初選電話民調，關懷志工協會理事長徐小鳳表示，好多人晚間都會在家守電話，相較於初選前都會接到各陣營拜票電話，正式電話民調起跑後，家中電話反而不曾響過，還疑神疑鬼認為電話故障，不定時拿起話筒聽看看。為了等電話，連晚餐都簡略，還是沒有接到民調電話。

國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。7月8日至14日進行電話民調，12日晚上是第5天，7月15日公布結果。

根據中評網報導，國民黨桃園市黨部副主委于北辰觀察發現，這週進行電話民調，許多支持者為了守電話，傍晚開始，公園散步的人大幅減少，很多人急著趕回家，餐廳用餐也沒有這麼多人，乾脆打包或外叫便當。

于北辰形容，本周是藍軍的動員周，不是出席造勢活動，而是一種另類動員，動員在家等候電話，當然每個家庭未必支持同一人，但是市內電話，多半還是以長輩接聽為主，通常家中電話響，年輕人多半不以為意，只會關注手機。

徐小鳳說，民調時間是從晚上六點到十點，因為擔心錯過電話，天天在家等候電話，也不敢到處亂跑，晚餐隨便吃，也因為長時間等候怕無聊，除了追劇之外，也會關注電視新聞，只是看新聞報道反而加深焦慮感，看到哪個陣營誰又在嗆誰，情緒會起伏波動。

徐小鳳說，初選民調之前，確實在家中接過各陣營請託電話，等到正式民調，家中電話突然不響，開始懷疑是否故障或壞掉，不定時拿起話筒檢查，但是詢問別人，也是沒有人接到民調電話，顯然被抽中機率，少之又少。

于北辰說，外界說這次電話民調，綠營會大量灌票給特定人選，事實上，光是藍營選民接到民調電話，比例少之又少，綠營又怎麼替國民黨來灌票？他強調，這次國民黨初選民調絕對公平公正與公開，結果有會符合大家期待。

(中時電子報)