國民黨2020初選民調進行到第五天，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬11日晚接受節目專訪時講到委屈落淚，表示她「不是鋼鐵人」，也說女兒韓冰剛回台灣就直呼受不了。護妻女心切的韓國瑜，今天受訪時再度強調「若有任何不滿衝著我來就好」，並談到家庭生活主旋律都變了，想放輕鬆顯然不容易。

韓國瑜和妻子李佳芬自從2018年高雄市長選舉後受到各界關注，這段期間也不斷受到各種言論抹黑。根據中評網報導，李佳芬11日在TVBS節目《國民大會》專訪時講到委屈落淚，她表示，她不是鋼鐵人，比起現在的生活，更想回到韓國瑜當市長前的樣子。

李佳芬也提到自從韓冰回台，第一句話就是「媽媽，你好辛苦喔」，且才回來一個禮拜，韓冰就說她受不了了。

韓國瑜受訪時也表示，韓冰回來放暑假，學期間功課壓力比較大，所以回來台灣放鬆一下，現在家庭生活已經主旋律都變了，心理壓力大一點，想要好好輕鬆一下，在目前狀態顯然不容易，所以才會這樣講。

對此，韓國瑜護妻女心切，強調「對我有任何不滿直接衝著我來，相信不要對著家人，這是人與人相處最基本的要求，跟最基本的拜託。」

(中時電子報)