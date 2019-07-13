20190712中天新聞 郭暴走喊「大哥拜託你」 韓：太驚訝 民調後再說

資深媒體人許聖梅今年5月突然在臉書直播中痛哭失聲，泣訴因為挺韓遭到電視台封殺，「為什麼不讓我活下去，只是因為我沒稱讚郭台銘。」如今2個月過去了，隨著郭台銘近日在各大節目中又哭又笑又罵人，廣告更是鋪天蓋地沒停過，也讓許聖梅一吐被封殺又被同業冷嘲熱諷的怨氣，昨(12日)深夜在臉發出379字文章直言：「總該還我公道了吧！」

許聖梅昨晚PO文一吐忍了2個月的怨氣，稱2個月前在直播痛哭爆料郭董在各台撒大錢，而自己也因為挺韓失業，當時她甚至還被媒體修理是在「炒新聞」，然而今晚打開電視，這台也是郭那台也是郭，又哭又笑又罵人，廣告更是鋪天蓋地沒停過，讓她忍不住稱「總該還我公道了吧！」

許聖梅說在這段期不管是同業對她的冷嘲熱諷、或是家人擔心被有錢人秋後算帳的不諒解，她都默默吞了下來，亦沒有像潑婦罵街上遍大小通告，「我只是想用自己的方式讓大家看清#有錢人的嘴臉#(雖然我三不五時被同業冷嘲熱諷加酸爆)，但是，我始終相信，我的義氣是有正能量的……」。

但許聖梅也坦言曾因為看到同業賺飽飽，自己卻窩在被訐譙的角落，而暗自垂淚過。但她後來才終於明白，原來這一切神明自有安排，講義氣的人從不寂寞，要粉絲們不管是對她、還是高雄市長韓國瑜都不用擔心，因為一切自有神助。

(中時電子報)