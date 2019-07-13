長榮空服員罷工落幕後，郭芷嫣卻在LINE群組中揚言「電爆」半途落跑者，引發軒然大波，更因為放話要在徐姓機師食物內「加料」，遭長榮記過免職，對此反應兩極，有網友認為實在罰太重，而且怎麼看都應該先抓流出圖片的內鬼。

原PO在「一起陪長榮空服員罷工」臉書中提到，指出郭芷嫣與朱姓機師只因LINE群組中的發言就遭公司解雇，而且還是非公開群組，長榮憑什麼把手伸入私人領域？他說：「我一直覺得每個人都是凡人，而有些事情在私領域不是不可以的事，例如跟朋友講幹話或地獄梗，你不喜歡你可以制止她或乾脆不要跟她當朋友，但說真的郭小姐的話有沒有水準或讓人感受好不好，我不是很在意，但說真的要是我在合法罷工，同事不一起罷工或半路跳車，然後還死活反對禁搭便車，我心裡肯定不好受」。

不少支持空服員的網友也怒問「那個LINE群內鬼才是最該抓的」、「這種罷工一結束就出賣隊友的才是最可怕的」、「私人臉書群組又如何，一堆機師也揚言要弄死空服員、搞垮工會啊，人評會呢？」、「長榮準備戒嚴囉」，但也有反對的網友回嗆「這種白目發言剛好而已啦」、「我要感謝內鬼，免於我食物被加料」、「這不就跟開玩笑說有炸彈的旅客一樣，活該被開除啊」、「影響到飛安理由還一堆...」。

(中時電子報)