蔡英文總統美東時間12日與美國前副國務卿阿米塔吉舉行早餐會，針對大陸宣布將制裁參與對台軍售的美國企業，阿米塔吉受訪時表示，美對台軍售是為了要讓台灣能有更佳的自衛能力，尤其是之後售台的F16V戰機，他也認為大陸應只是說說而已。

蔡英文總統出訪加勒比海友邦，在美東時間11日下午抵達紐約，在出訪前夕，美方宣布對外軍售案，大陸外交部以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿，宣布將對於參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

對此，阿米塔吉今天與蔡英文早餐會後受訪表示，他有注意到北京方面對於對台軍售案發表的聲明，根據過去多年處理類似聲明的經驗 ，他認為北京剛開始的聲明相對溫和，但接下來的反應變得較強硬。

他說，就讓我們看看他們接下來會怎麼做，畢竟美國現在也制裁了許多的中國大陸企業並採取提高關稅措施。

他說，大陸方面威脅美國企業的問題已存在許多年，早在他仍在美國政府任職時，有家企業打算賣給台灣國防武器，當時北京方面也曾說過，他們永遠不讓這家公司進入中國大陸，但他們說了，事後並未實現，他認為，「通常是雷聲大，雨點小。」。

阿米塔吉指出，對台軍售主要是為了讓台灣能夠擁有更佳的自衛能力，因為無論是美國或日本都無法承受失去台灣的損失，台灣能做的就是更好的自我防衛能力，更重要的是之後要售予台灣的F16V戰機。

蔡英文總統也在與阿米塔吉的早餐會後，與美台商會主席史賓林特、美台商會會長韓儒伯等人共同出席台美企業高峰會，韓儒伯被問及相關問題時表示，美國對台灣軍售案的交易，是政府對政府之間，而不是企業對政府，北京這項舉動，代表他們沒體認到這是台灣政府與美國政府間的交易。

(工商 )