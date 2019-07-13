勞資雙方對於薪資，絕對都是斤斤計較，員工也時常會以離職、跳槽等手段當作籌碼，成為自己加薪的資本，但一名年薪百萬的員工並不滿足，打算以同樣手法加薪，便趁公司大亂時提出要求，沒想到主管聽完後連留都不留，直接要他跑行程，讓他當場石化，欲哭無淚。

網友在論壇《mobile01》PO文，表示自己有個朋友，坐擁年薪百萬，且都是正常上下班，條件可說相當優渥，但他朋友並不滿足，想要更上一層樓，因此公司接到大訂單、人力調度出現問題時，他朋友變趁機向主管提出離職，想藉此獲得主管加薪慰留。

沒想到儘管人力吃緊，但主管聽到後，直接說辭職必須在30天前提出，要原PO友人照公司流程跑，30天後就可離職，連留人的客套話都不說，讓友人愣在原地，又因為剛買新房，還有好幾年房貸要繳，不知該如何是好。

網友看完後笑翻，直說「標準的自不量力」、「你有能力主管自然會留，看起來是沒啥本事的朋友呢」、「這故事告訴我們不要玩火」、「到底哪來的自信」、「先說你朋友就是你本人」、「看來主管等你朋友這句話等很久了」、「跟主管低頭吧，別跟錢過不去」。

(中時電子報)