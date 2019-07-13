2018印尼雅加達亞運金牌跆拳道女將蘇柏亞，今天在拿坡里世大運女子53公斤量級，連闖5關，10比4擊敗南韓好手河敏雅，摘下今年世大運跆拳道對打項目第一金，也是中華代表團的第6金。

蘇柏亞在去年亞運一戰成名，今年又在澳洲的主席盃與澳洲公開賽先後奪金，成為本屆世大運跆拳道代表隊對打項目被寄予厚望能夠拿到金牌的選手。

蘇柏亞沒讓眾人失望，首戰12比11驚險擊敗伊朗強敵，緊接著14比3擊潰土耳其選手，8強賽17比5輕取摩洛哥選手波切蒂，4強賽碰到世界排名第二、大會頭號種子拉脫維亞名將塔夫芮達，一度取得3比1領先優勢，沒想到在第3回合最後4秒被踢平，比賽進入延長驟死賽，蘇柏亞靠著對方的一次警告，最終以攻擊優勢闖進金牌戰。

金牌戰蘇柏亞碰到去年亞運決賽宿敵河敏雅，兩人過去交手3次，蘇柏亞前兩次都吞下敗仗，去年亞運不但成功復仇，而且奪得彌足珍貴的金牌。

雙方此次再次狹路相逢，第一回合兩人都沒能拿到分數，第二回合1比1平手，關鍵第三回合，蘇柏亞發揮拿手的正拳攻擊，多次突破對方防線取分，並且讓河敏雅陣腳大亂，加上一次中端突襲得手，最終以10比4勝出。

(中時電子報)