喬柯維奇在溫網男單準決賽拿下賽末點。（嵌入自溫網官方臉書）

在費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）上演經典對決之前，現役球王喬柯維奇（Novak Djokovic）先做好份內工作，以6比2、4比6、6比3、6比2擊退第23種子、西班牙黑馬包提斯塔（Roberto Bautista Agut），生涯第6度打入溫布頓男單決賽。

「再次打入決賽是美夢成真，」喬帥獲勝後說：「羅貝托（包提斯塔名）首次打大滿貫4強，卻沒有不知所措，我必須全力以赴才能勝出。尤其是第3盤開始的4至5局，戰況真的非常接近，雙方都可能勝出，幸好最後是我贏了。」

32歲的喬帥打入周日的男單決賽，問鼎生涯第16座四大賽冠軍。好消息是，不論對手是費德勒或納達爾，喬帥生涯對戰都略占優勢，他對費爸是25勝22敗，納達爾28勝26敗。

「我會看費納大戰，我也是這個對戰組合的粉絲，這是史上最經典的對抗之一。」喬帥說。

喬帥在比賽中劈腿救球。（路透）

比起去年打了5小時又15分鐘，才在5盤大戰收拾納達爾，喬帥這場準決賽應該比較輕鬆，但包提斯塔今年曾兩度擊敗喬帥，此役第2盤第3局就破發成功，進而以6比4扳平盤數。

所幸就像喬帥賽後所言，在關鍵第3盤僵持前5局後，喬帥於第6局成功破發，5比2領先時又在一次45拍對抽後拿下分數，自此再也沒給包提斯塔任何反攻機會，儘管最後錯過4個賽末點，還是穩穩拿下決賽門票。

(中時電子報)