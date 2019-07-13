70歲的「綜藝教母」張小燕12日在高雄與資深導演李行、朱延平、劉偉強及影后楊貴媚等出席「甄愛高雄群星會」系列活動的「那些年我們追的電影夢」座談會。童星出身的張小燕，笑說跟甄珍只合作過《新娘與我》，「甄珍是女主角，我就演男主角一堆爛女友之一，像甄珍演公主，我就演宮女」，妙語如珠把在場影迷逗得哈哈大笑。

張小燕在台上笑說必須跟李行導演比一下資歷，李行1958年拍戲，她1952年就拍了，感謝甄珍這次影展活動，像開同學會，「我小時候漂亮，青春期就醜了，後來甄珍出現，她跟我一樣大，但她很漂亮，李行導演眼中只有她。」談到以前拍片趣事，她說曾演過秦漢的妹妹，「我的青春期不是一直演人家的妹妹，就是人家不要的女友。」

張小燕談笑風生。高雄市政府新聞局提供

張小燕自嘲在電影界受傷，才到電視圈當主持人、當老闆，不經意的就進到觀眾家裡。還提到當年也曾是追星族，想像能當秦祥林的太太，就像現在大家搶當劉德華的劉太太一樣，最後向許多導演喊話：「我現在也沒電視節目做了，如果有老奶奶角色，我是可以的。」甄珍說：「這次高雄影展，過程非常艱辛…我19年拍了85部戲，有好有不好。」說完轉頭對身旁的秦祥林笑說，「不好的電影都是跟他拍的」。

現場開放影迷參加，來自日本、港台、星馬等地影迷約300多位。 秦祥林說：「我在美國太多年，很久沒有看到這麼多人，有點緊張。」此時剛好麥克風有點問題，他幽默說：「一到我講就出現狀況，應該代表要結束了吧。」還好隨後麥克風恢復正常，今年72歲的秦祥林談到15歲就到高雄，印象深刻是有很多地瓜乾，「後來跟甄珍到高雄拍戲，對六合夜市海鮮粥念念不忘」。

他開玩笑當年在香港拍武俠片遇到瓶頸，「當時我的競爭對手是李小龍，當時我很煩惱要退出影壇還是繼續走，以前都看李行導演跟甄珍的電影，我發現那時候只要跟他們拍戲就紅了，當時鄧光榮跟我一樣不紅，來台拍戲就紅了」。他來台之後，不停找機會接近李行導演，笑說後來看到甄珍跟柯俊雄「小姐」到香港拍戲，終於找到機會，一時口誤把柯俊雄說成是小姐，但他沒發現。

甄珍和秦祥林出席座談會。高雄市政府新聞局提供

秦祥林繼續說，當時客串甄珍跟柯俊雄的夢境裡的角色，戲分少，但他想辦法接近他們，看有沒有機會去台灣拍戲，但沒錢買東西請他們，就不斷陪他們在香港逛街，後來他很得甄珍媽媽的心，常跟甄媽聊天聊2小時，最後獲得甄媽跟甄珍推薦來台拍《心有千千結》。

秦祥林說，當年拍《心有千千結》是因為鄧光榮想漲片酬才換他演，沒想到該片導演李行當場吐槽秦祥林「胡說八道」！當秦祥林說拍了這部片後才奠定文藝片男主角位子，換成甄珍虧他「哪有這件事」，秦祥林說兩位一直漏氣他說不下去，後來他才說結論是當年要跟鴻運當頭的甄珍一起工作才會紅，現場再次響起如雷掌聲。

李行對秦祥林還原當初選角內幕，是因為鄧光榮要拍黑社會片才不能拍，一開始第一個想到的是秦漢，隨即轉向跟秦祥林說：「如果秦漢要拍，就沒有你了！」引起哄堂大笑。後來秦漢要到香港拍戲，李行再虧秦祥林，「如果秦漢要拍，就沒有後來的二秦二林」。李行還說後來拍了第二部《婚姻大事》後，主動幫秦祥林漲價，沒想到後來就沒再演他的戲。

導演李行。高雄市政府新聞局提供

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