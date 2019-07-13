甄珍的經典回顧展12日在高雄駁二特區開幕，展覽上包括甄珍的經典片電影片花、電影劇照、戲服以及帽鞋、剪報等。章立衡看到媽媽對影壇貢獻許多，過往作品琳琅滿目，「我這一生都沒看過這些，覺得油畫裡的她身材有點不一樣。」大夥以為他指的是性感身材，他解釋是「手臂畫太細長」。章立衡誇媽媽：「做為她兒子，是我今生最大的光榮，希望下輩子還做她的兒子。我媽媽看起來很迷糊，但其實她是最聰明的，能夠把我養那麼大，應該不是個傻人。」

他2個月前把名字劉子千改為章立衡，主要覺得劉子千名字聽起來很娘，因為會有人叫他「千千」，其實和他爸媽鬧翻多少也有關係。也提到已經很久沒和爸爸劉家昌聯絡，問他改名會擔心演藝事業從零開始？他說不擔心，最近剛拍完Nelflix《罪夢者》，平時也積極練功夫，把自己隨時準備好。

章立衡說，12日到場的叔叔阿姨都認識，但跟向華強跟陳嵐夫婦較熟，他們的兒子向佐跟他從小一起長大，知道向佐要結婚有特地祝福他。他說媽媽不急他的婚姻大事，他自己很急，希望很快可以找到喜歡的對象，要像媽媽年輕時一樣漂亮有氣質嗎？他笑說「有的話當然也不錯」。

向華強（左）帶一家四口走紅毯。盧禕祺攝

「甄珍高雄影展」於7/12展開，開幕片《心有千千結》完售滿場，觀眾無不驚呼甄珍跨時代的女神魅力。影展7/13至7/28將移師「in89駁二電影院」舉辦，觀眾可上「in89駁二電影院」官網預約購票與查詢影片場次；「甄珍經典文物展」則於7/12至8/11期間，在駁二大勇P3-1倉庫舉辦，展出甄珍收藏超過百件戲服、文物等，展覽期間免費入場，歡迎市民朋友踴躍參加，詳情可上「甄愛高雄群星會」官方網站查詢

高雄市政府新聞局、文化局、工務局合辦的「甄愛高雄群星會」系列活動7月盛大展開，包括：7/12開幕典禮及星光大道，7/12-8/11「Chen Chen：甄珍從影55週年經典展」，7/12-7/28「重溫風華年代—甄珍高雄影展於高雄市圖書館總館」、in89駁二電影院兩地上映。影展購票連結 http://bit.ly/31w9c42

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