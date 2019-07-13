國民黨總統初選民調仍在進行中，前鴻海董事長郭台銘卻向高雄市長韓國瑜喊話，盼留高雄，「就算大哥拜託你了！」國民黨北市議員徐巧芯卻直指，郭團隊有幾個戰略上的錯誤，像與國民黨的距離愈走愈遠，還有在初選前討論脫黨議題，對郭不利。

徐巧芯指出，黨內初選最後變成「大哥拜託你」，好像某種鄉土劇的那種感覺。郭或郭團隊在選戰後期有幾個戰略上的錯誤，比方說郭跟國民黨的距離有點愈走愈遠。他們會有一個口頭禪「你們國民黨...」，為什麼不是「我們國民黨」，這個距離也會被解讀說，如果沒選贏，他就會脫黨，而脫黨這個議題，在初選結束前就開始討論，對郭絕對不利。

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》點出，國民黨初選公不公平，郭台銘當然可以質疑，但郭若要參加初選，還是要和黨有基本的關係。郭團隊可能想走創新路線，跟國民黨傳統不一樣，可是畢竟國民黨是三代同堂的大家庭，不管你是年輕的心、還是老的心，都得要學會如何跟這個政黨相處，就算是很痛苦，如果沒有辦法做到，或許郭一開始就獨立參選，對他來說會比較好。

(中時電子報)