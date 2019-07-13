亞太影后甄珍經典回顧展12日在高雄揭幕，傍晚時分在高雄市立圖書館總館進行星光紅毯，眾星雲集，甄珍和高雄市長韓國瑜牽手壓軸走紅毯，甄珍說：「高雄人很熱情、純樸，食物又好吃，又講究愛情文化事業，我希望高雄將來成為亞洲好萊塢。」韓國瑜也喊話，希望影視產業能多到高雄發展，2人最後一起進行蓋手印儀式，隨後穿上《新天堂樂園》的放映師造型，以高雄市的大家長迎接群星。

蓋手印儀式。

巨星們在高雄出席記者會、座談會、開幕活動、星光大道及晚宴，包括秦祥林、李行、徐楓、謝賢、胡錦、呂良偉、姜大衛、鄧美芳、周丹薇、朱延平、湯蘭花、蘇永康、陳莎莉、陳美鳳、藍心湄等，大陸名主持人金星也特地從上海到台灣助陣，紛紛向他們心中「零負評女神」甄珍致意。

香港影視大亨向華強說，當年第一部跟甄珍合作，自己演技差又不會說對白，就轉到幕後當製片不拍戲，後來甄珍鼓勵他，於是他展開影視事業，投資拍《賭神》，王晶建議他演龍五，不用對白又不用什麼演，反而紅了。他說自己和台灣很有緣份，太太陳嵐是台灣人，兒子今年也將娶台灣媳婦郭碧婷，「我一生幸福都在台灣，看韓市長當了什麼不得了，我就來台灣再拍戲」。

向華強和陳嵐、其兒子向佐也帶著未婚妻郭碧婷走紅毯，畫面像「一家四口」，向佐誇郭碧婷善良、顧家、有愛心，郭碧婷甜笑說向佐個性就像漫畫男主角。陳嵐強調準媳婦沒懷孕，她跟向華強沒急著抱孫子，誇準媳婦乖巧，唯一讓她頭痛的是「愛心氾濫」，郭在林口家養了70多種動物，為此在媳婦家隔壁買了一塊地送她。

陳嵐表示，還沒嫁向華強之前就認識甄珍，交情超過30年，前幾年甄珍與前夫劉家昌為了「家事」撕破臉，「我有幫她罵那個壞人（劉家昌）。」陳嵐說並非是甄珍關係而絕交，「是他（劉家昌）自己行為」，感慨說：「我跟向華強幫他很多，但後來我們都心灰意冷，所以跟那個人絕交，已經快10年了。」

向華強（左）帶老婆、準媳婦郭碧婷及兒子向佐走星光大道。

75歲港星秦沛縱橫影視圈50多年，演紅不少經典角色，堪稱最佳「黃金配角」，日前傳出中風入院。秦沛昨參加甄珍回顧展活動，對自己被傳中風，澄清身體很健康，一派輕鬆說：「可能很久沒有我的新聞，所以用這種方式幫我曝光。」強調他沒因此不開心。

秦沛說，當年19歲拍第一部電影《幾度夕陽紅》和甄珍演男女朋友，「當時四哥（謝賢）在旁邊，我不好意思說，我也想學四哥問一句『你有沒有喜歡過我』？」秦祥林插話：「我幫她說，沒有。」主持人曲艾玲虧秦沛：「你當時功夫沒下夠？」秦沛指著謝賢：「所以你功夫好。」全場笑翻。

秦沛誇甄珍演戲用功，還在思考時，秦祥林在台下又插話：「沒有別的優點了嗎？」秦沛笑：「當年如果我留在台灣哪有你啊。」秦祥林直接出來搶麥克風：「我跟你們講，本來是三秦三林，但因為找不到另一個林，所以他那個『秦』就不見了。」攝影/盧禕祺

甄珍的經典回顧展12日在高雄駁二特區開幕，展覽上包括甄珍的經典片電影片花、電影劇照、戲服以及帽鞋、剪報等。

當年與甄珍齊名的汪玲。

陳莎莉與導演朱延平。

大陸主持人金星。

甄珍與前夫謝賢。

眾星雲集。

與秦祥林交情好。

秦祥林專注神情。

(中時 )