台中市捷運綠線將於明年底全面通車，迎接捷運時代來臨。（盧金足翻攝）

捷運G12豐樂公園站，未來在捷運啟用後，不僅交通便利，更是購物、娛樂、休閒的好去處。（盧金足攝）

台中市8期坐擁迪卡儂、Costco、文心秀泰廣場等商場。（盧金足攝）

台中第一條捷運即將上路，帶動沿線房市行情。（盧金足攝）

興富發「文心愛悅」周邊有3個公園，超過4萬坪的綠地森林空間。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

房市回溫，台中市今年總推案量上看2500億，其中捷運綠線沿線建案，受惠明年底捷運全面通車的利多效應，獲購屋族青睞，首度前進8期的興富發建設，以坐擁文心路燙金門牌推出「文心愛悅」捷運輕豪宅建案，社區前就有捷運G12豐樂公園站，不僅交通便利，更是購物、娛樂、休閒的好去處。

台中捷運綠線全線16.71公里，設有18座車站，每個場站設計各具特色，其中，位於台中市南屯區的G12豐樂公園站，鄰近南苑公園、豐富公園及豐樂雕塑公園，車站出入口設計結合公園意象，採用大面積植生牆，讓繁忙的捷運，增添自然悠閒的氣息。

興富發「文心愛悅」專案經理高宗宇表示，「文心愛悅」捷運輕豪宅，客層分布商圈就業人口、首購族、投資置產及退休族，也有科技新貴與醫生，新一代的消費者還包括專業女性與小資女，自己有機會來置產，除了採飯店式管理的居家環境品質，8期重畫區優勢地點之外，明年底通車的捷運綠線及商圈成熟，生活機能佳，帶動熱銷。

高宗宇指出，「文心愛悅」社區周邊有3個公園，超過4萬坪的綠地森林空間，包括南苑公園、豐樂雕塑公園與豐富公園

，附近規畫國小和國中的預定地，不管食、衣、住行、交通

，甚至是小朋友的學區都是一次到位。

「享受優越的生活，最美的地標、最潮的生活，最高的綠覆率！」高宗宇表示，民眾不管是自住置產或者是投資，標的物的選項多元，如果要規畫出租，租客也會考量生活機能強不強，考慮就近便利性，所以購屋強調地段、地段還是地段

，買對地段的房子才會保值、增值，每個人的出手時間不太一樣，「但是最起碼你的錢是保值的」。

看好捷運即將上路，便捷的生活空間，滿足採購與代步工具

，搭捷運輕鬆到台中市政府，下車走路10分鐘可以到大遠百跟新光三越，到台中高鐵站捷運直達，附近有公有停車場，有綠樹空間，走路就可以享受城市的芬多精。

高宗宇看好台中市8期重畫區的定位，就像台北大直精華地段，低密度開發，保有非常高的綠覆率，公共重大建設齊聚

，而且還比台北大直更近市中心。

G12豐樂公園站位置得天獨厚，坐擁Costco、迪卡儂、文心秀泰廣場等商場，未來站體營運後，將以該站為中心，周邊道路系統及公共空間完善，營造當地舒適生活圈，「文心愛悅」捷運宅吸引購屋者先卡位，8期百貨商場結合購物、美食、藝文、電影等的大型複合式商場，滿足周邊居民的民生需求，也對附近房市交易量增添不少助攻力道。

(中時 )