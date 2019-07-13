國民黨總統初選這段時間，文化大學新聞系主任胡幼偉，常在臉書分享他研究高雄市長韓國瑜庶民戰略的心得，他昨晚罕見火大開罵捧韓又酸韓的那一些人，甚至用「犬儒酸腐」4字怒批。

胡幼偉在臉書指出，他有些事情一直搞不懂：去年九合一大選後，有些人說：這不是國民黨的勝利，是韓國瑜一人救了一黨。然後又有人主張，為了贏2020，國民黨應該徵召韓。這些人又開始說：憑什麼徵召？難道國民黨連個黨內初選都不敢辦嗎？好吧，那就初選吧！一辦初選，張三來了，李四也來了，連郭董都來了！然後，黨內競爭大起，各陣營粉絲惡鬥。

胡幼偉不滿說，同一批人又發話了：你看看，早跟你說了，國民黨啊，就是內鬥內行、外鬥外行。好好一手牌，一定會最後輸光光，活該啦！請問：所謂「好好一手牌」是什麼意思？是說當初就該直接徵召韓嗎？但你們說要黨內初選啊！請問：「好好一手牌」是指誰？是指韓國瑜嗎？

胡幼偉不解說，那現在你們批韓酸韓幹嘛？說一人救一黨的是你們，現在天天酸他批他的也是你們！說老韓一人救一黨的是你們，現在拚命說老韓初選獲勝也贏不了大選的也是你們！他不禁想問：你們到底想怎樣嘛？你們痛批蔡，也猛酸韓，你們誰都罵，你們都看不順眼，你們除了每天講國民黨贏不了，還講過什麼正面的話嗎？

胡幼偉憤怒說，你們痛恨民進黨，你們為國民黨出個力、獻個策啊！你們是意見領袖，是手上有筆、臉上有嘴的文人名士，但除了批判一切外，什麼力也沒出，不出力，只會見這個也罵，見那個也不爽，國民黨沒有你們的幫忙，當然贏不了！為什麼不能一起來幫國民黨，一起支持那個最能贏的人，拉下那個不公不義的政黨。

胡幼偉最後更罕見開罵：「滿清末年，如果當時的知識份子全都像你們這般犬儒酸腐，我們現在都還留著辮子呢！我很少這樣罵人，實在是太失望、太難過了！你們以為，我寫韓國瑜，是想求官，還是想發財？那你們就真的太不了解我，太小看我了！」

網友回應說：「痛快！！」、「1000個讚！、」「國家變成這樣，國民黨難辭其咎，偏偏，我們還對他抱著希望。」

(中時電子報)