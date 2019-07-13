42街有陳抗民眾舉白布條(崔慈悌攝)

蔡英文總統美東時間12日下午前往哥倫比亞大學與學者座談，場外聚集傾中群眾手拿五星旗和美國國旗，高喊「蔡英文下台」「滾出紐約」，下榻飯店前的42街沿路也有零星民眾舉標語「反對國安五法修法」表達抗議。

蔡英文11日下午抵達紐約，在下榻飯店外就有反對人馬與前往歡迎的群眾發生衝突，並造成多人受傷，今天蔡英文前往哥倫比亞大學，

場外也再度聚集上百名的陳抗群眾。

群眾拿著「不准蔡英文破壞中美關係」「主張台獨，走向戰爭」等標語，蔡英文率領的訪 團車隊一到，就在對街高喊「蔡英文下台」「台獨死路一條」等口號。

由於前一天才發生飯店外群眾衝突事件，美國警方對蔡英文的維安高度重視，在車隊抵達前，就派出警察和維安人員在哥大校園的門口巡視，並管制天橋上的人員通行，維安人員也來來回回，不准周邊群眾靠近車輛附近。

訪團下榻的君悅飯店前方42街沿路，則有來自台灣的零星民眾，高舉「反對國安五法修法」「蔡英文獨裁」等白布條抗議，蔡英文的來訪，讓紐約街頭非常不平靜。

(工商 )