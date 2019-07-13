蔡英文總統美東時間12日下午前往紐約哥倫比亞大學與學者及留學生座談，蔡英文在致詞 時批評中國利用假訊息和經濟來滲透台灣的社 會，騙取我們的民主。如何在國家安全和言論自由間求取平衡，台灣已將尋找這個問題的答案列為首要之務。

蔡英文在致詞中指出，很多人說在中國陰影的籠罩下，我們的民主不可能存活下來。然而，台灣就是在不可能的環境下成就了可能。許多人稱台灣為「民主奇蹟」，「但我不是奇蹟的信徒。我相信的是人民的意志，以及對更美好未來的願景」。

她說，這條路並不好走。因為台灣民主當今所面臨的挑戰，和數十年前我們所克服的截然不同。香港的「一國兩制」經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。

蔡英文表示，台灣每天都站在民主的最前線，面對資訊時代的新威脅，台灣並不孤單。

事實上，世界各地無論大國或小國，現在每天都在對抗滲透和認知戰。

她批評對岸，獨裁政府企圖利用民主社會的新聞自由，在我們之間挑撥對立，要讓我們懷疑我們的政治制度，好讓我們對民主失落信心。台灣多年來一直站在這場戰爭的前線，我們有太多經驗可以與世界分享。

她說，在數位化時代，假訊息可以在短短數小時內積非成是，而因應這個威脅最困難之處，是如何在國家安全和言論自由間求取平衡。「台灣已經邁出了第一步，將尋找這個問題的答案列為首要之務」。

蔡英文指出，我們已經強化了辨識及防止散布假訊息的法制架構。我們已經開始掃蕩外部勢力製造的洩密事件。讓我們與各國密切分享情資，我們就能為降低這種威脅做出更多貢獻。

然而民主還面臨其他挑戰，特別是暗藏算計的經濟誘惑。她說，世界上許多國家都被迫在民主與經濟發展間做出抉擇，而正確的選擇似乎變得日漸困難。

她擔任總統以來，台灣不斷向世界證明，民主和經濟成長不僅相輔相成，更是緊密不可分。我們的經濟依賴中國市場，從而限縮了我們在兩岸事務的自主權，中國藉此要脅，滲透我們的社會，並試圖以此為籌碼，要騙取我們的民主。「但台灣已決心開闢一條新路來發展經濟，如果民主不能活化激發創意和新思維，那麼民主的意義又何在？」

蔡英文表示，很多人問她如何在民主與經濟成長之間作出抉擇，「我的答案很清楚，就是：兩者密不可分」。台灣是一個寶貴罕見的例子，曾經走過獨裁，現在已大力吹起民主號角，因此，自由民主的台灣，現在比以往更加迫切需要國際社會的支持。

蔡英文強調，台灣的生存不只關乎兩岸關係，我們是印太地區重要的民主堡壘，全世界都在密切注視我們即將要為未來民主開創的先例。台灣是全球理念相近國家社群的一員，我知道我們並不孤單。

(工商 )