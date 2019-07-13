◎中國時報

蔡英文總統出訪加勒比海，美東時間11日前往我駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，這也是我國元首首次在紐約與友邦代表公開見面，蔡英文強調，台灣有權參與國際事務，不應受任何政治前提干擾，也希望友邦在今年9月繼續在聯合國力挺台灣。

陳小姐去年10月赴日旅遊，不幸遭受蜜蜂螫咬，返台後發燒、患處痛腫癢，就醫後竟發現心臟衰竭，甚至突發心臟停跳，經CPR、使用葉克膜及放置雙心室輔助器後，終於在病患心臟停跳50天後，成功接受心臟移植，為國內首例。

國民黨總統初選進行中，《匯流新聞網》昨天公布按照國民黨初選題型的最新民調，韓國瑜在黨內互比以40.9%的支持度，勝過郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中；政黨對比的部分，韓國瑜、郭台銘、朱立倫皆能勝過蔡英文與柯文哲，其中韓國瑜更是一面倒勝過蔡、柯超過20個百分點。

◎旺報

隨著大陸消費市場能量的釋放，消費對國內生產毛額（GDP）的貢獻也愈來愈高，也成為拉動大陸經濟發展的重要引擎。面對數位時代的來臨，過去許多老字號品牌，一方面迎接消費升級的時代來臨，另一方面透過電商平台與網紅等行銷管道而翻身，再度成為消費者追捧的明星商品，這就是新國貨崛起的開始。

大陸今年公布《政府工作報告》明確提出，推動標準與國際先進水準對接，提升產品和服務品質，讓更多國內外用戶選擇「中國製造」、「中國服務」，強化鼓勵「新國貨運動」的官方宣言。而實際上在經濟與消費趨勢推動下，大陸品牌也逐漸走向升級之路，正走在打響國貨招牌的路上。

近兩年來，大陸掀起一股「國潮」風，一些「國民品牌」在年輕消費群體中重新流行起來。包括大白兔、旺旺等都搭上大環境順風車，李寧、老乾媽、迴力、飛躍等國產品牌重新受到歡迎，天貓也從2017年開始設立中國品牌日，扶植大陸本土品牌發展。

◎工商時報

台股回歸基本面，由於市櫃公司第二季財報獲利到8月14日前才會揭曉，法人建議挑選第二季營收佳、法人加碼及技術面強勢股，篩選燿華、京元電子、台光電、緯軟等15檔第二季財報黑馬股，看好股價可望反應基本面走強。

中央銀行總裁楊金龍12日表示，台灣經濟成長不易提升，有賴於貨幣政策、財政政策及結構性改革的三大政策妥適搭配，並對企業界喊話，期盼在員工生產力提升的前提下，為員工合理加薪，激勵員工努力工作，提升公司價值，從而創造經濟成長的良性循環。

中國大陸6月外貿數據12日出爐，持續受到貿易戰影響，6月大陸出口（以美元計）年減1.3％、進口年減7.3％，當月貿易順差則寫下六個月來新高的500億美元。總計上半年，大陸出口年增0.1％、進口年減4.3％，而對美順差較去年同期再度擴大。

(中時電子報)