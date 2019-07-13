在與雷霆大交易的隔日，火箭隊簽下了老中鋒「拳王」泰森錢德勒(Tyson Chandler)，給予1年底薪合約。36歲的錢德勒上季在湖人場均3.1分、5.6籃板，考量到他平均上場時間只有十多分鐘，他的籃板和防守還是靠得住。

火箭另一名替補中鋒奈內(Nene)拒絕了最後一年380萬美元球團選項，成為自由球員，錢德勒可能就是被簽來替代奈內。36歲的奈內大概也只能拿到底薪，不過他的禁區防守能力還很強，而且那些大球星合體的強隊最需要這類底薪球員，奈內可以好好選擇自己想去的地方，包括與火箭重簽。

這是錢德勒18年NBA生涯的第8支球隊，他像個流浪劍客一樣不斷換東家。去年開季不久，太陽就買斷了錢德勒，讓他跑去加盟湖人。當時還傳出湖人詹姆斯(LeBron James)勾結太陽總管，讓他盜賣錢德勒，然而湖人最後打得很爛，即使陰謀屬實也是白費心機。錢德勒在2011年小牛隊(獨行俠)已經拿到1次總冠軍，當時的對手就是詹姆斯領軍的熱火。

(中時電子報)