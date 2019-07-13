大陸方面研擬對美國允許蔡英文總統過境紐約採反制措施，並擬制裁參與對台軍售案的美國企業，蔡英文總統今天表示，強化台灣的國防，守護台灣的民主，不需要我們的鄰居老是這樣說三道四的。也很感謝美國政府對於強化我們自我防衛上的協助。

蔡英文總統在美東時間12日傍晚接受媒體聯訪，針對國辦台對她這次的紐約不表不滿，擬對美採取反制動作，蔡英文表示，不論是軍售或是這一次過境美國，中國都表達了一些事情和一些意見。

她說，我們過境來看美國的老朋友，談一下台灣的民主、強化台灣的國防、守護台灣的民主，甚至我們希望能夠對區域的和平穩定做出貢獻，這些都是這段時間以來我們很努力做的事情，也不需要我們的鄰居老是這樣說三道四。

至於大陸方面放話要制裁參與對台軍售的美國企業，蔡英文則表示，強化我們自身的國防本來就是我們應該要做的事情，對於美國政府強化我們的國防、以及我們自我防衛上提供的協助，也都表達感謝之意。

蔡英文總統今天下午前往哥倫比亞大學與師生座談時，街道對面有民眾抗議，對此，她說，事前對這些活動有一定程度的了解，這些抗議的人，「我也希望他們可以享受一下這種民主社會的氛圍，只是像昨天那樣打人就不好了」。

(工商 )