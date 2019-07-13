國民黨黨內初選民調，7月8日開跑至14日。民調尚在進行，不少消息指出，高雄市長韓國瑜贏面較大；鴻海集團創辦人郭台銘，近日在媒體開砲又落淚，更說出「就算大哥拜託你」之語，對脫黨參選也保留空間，引外界譁然。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，藍營此時最重要的是「志氣」；對於脫黨叛逃者，「若大家群起而攻之、伐之、棄之，對脫黨者何懼之有？」

胡幼偉在臉書發文，認為政治在全世界不脫「利益取向」，但利益歸利益、黑暗規黑暗，當人類參與有輸贏的競賽活動時，雙方就必須具備「士氣」和「志氣」，方能求勝。因此2020總統大選，藍營最重要的不是團結與否，而是有沒有「士氣」和「志氣」。

胡幼偉直言：「脫黨，從競賽團隊的角度而言，就是叛逃！叛逃者，大家有志氣，都不要支持他就好，他又能怎樣呢？怎麼能沒有志氣或士氣地說：唉呀！有人脫黨，藍營就分裂了；一分裂，就一定會輸！有人脫黨，若大家群起而攻之、伐之、棄之，對脫黨者何懼之有？不攻不伐不棄，而只會冷眼旁觀，一直說完了完了，才會真正的分裂而導致落敗！」

不僅如此，胡幼偉指出，選舉除了空戰、陸戰，卻完全忘了「心理戰」。胡提醒：「若藍營裡大家都說：『明年還是蔡會贏』，那不是等於未戰先降了嗎？所以，這種話是不能講的；藍營的意見領袖，更不該帶頭講這種失敗主義、投降主義的話。」去年九合一選舉，正因全台瀰漫「教訓民進黨」方能大勝，若無此「士氣」和「志氣」，能贏嗎？

此外，胡幼偉表示，內鬥沒什麼，民進黨同樣會內鬥，「重要的是，周一中午，誰當主帥明朗後，就要像民進黨一樣，內鬥內行，外鬥更內行才行！」胡呼籲：「周一後，藍營要拿出內鬥的本事，開始集中砲火外鬥。好好跟民進黨玩這一場。藍營的意見領袖們，何不共組一個心戰班子，大家好好讓民進黨見識一下，你們的筆和嘴有多厲害。如果藍營的祖師爺孫中山先生天上有知，他也會說：『就算大哥拜託你了！』」

(中時電子報)