提提大家三件事♥️ 1.聽日11/7 我生日啦!🤣 2.後日12/7 係我嘅新書發佈簽名會!💫 時間改咗!!! 5:00pm 記者會 6-9pm 簽名會(大家可以6:00pm過來) 屆時會有我嘅 寫真散文集-《那個願 沒有圓》 以及有我做封面嘅《私圖》 一班美女嘅靚相合集 *重點係2本數量都唔多! *為免好似以往本寫真買唔到嘅情況 故欲購從速!!! 銅鑼灣開平道1號Cubus 18/F 全層 @artcogarden 3. 13/7 我嘅生日會粉絲聚會🥰 大家可以email到 [email protected] 向會長查詢詳情 希望日日都見到你哋! 各方好友請多多支持♥️