高溫警示。(中央氣象局)

中央氣象局表示，今、明(13、14日)兩天臺灣各地大多為多雲到晴，氣溫偏高，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，更對北部、東半部發布高溫警訊。專家表示，下週酷熱防中暑，據最新模式模擬指出，下週三「熱帶系統」接近，與台灣相距並不遠，下週四東半部及南部有局部雨，是否發展成颱風，仍須持續觀察。

受日照及西南風沉降影響，氣象局持續發布高溫警訊，今(13)日白天臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，桃園市為黃色燈號，請注意。大臺北地區有37度左右高溫的機率，東部（縱谷）及東南部地區亦有焚風發生的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今日至下週一(13至15日)大都晴朗、近午酷熱，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨，大部分侷限在山區；最新模式模擬顯示，下週二、三(16、17日)太平洋高壓增強，天氣穩定、晴朗炎熱，下週四、五(18、19日)東半部及南部有局部雨，不過，還得視「熱帶系統」的發展與動向，再作逐步修正。

吳德榮表示，最新模式模擬下週三地面圖顯示，「熱帶系統」雖都大致在巴士海峽，但各模擬的「強度」及「位置」皆有很大的「不確定性」，不過大多模式的模擬「熱帶系統」與台灣相距並不遠，需持續觀察，下週一才會比較明朗。

最新(12日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(GFS)模式，模擬17日20時地面圖顯示，「熱帶系統」雖都大致在巴士海峽，但模擬的「強度」及「位置」差異不小。(翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄)

(中時電子報)