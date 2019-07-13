PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨黨內總統初選激烈，高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘兩人，尤受矚目。8日民調開跑以來，各家消息指出韓出線機率高，郭則屢屢將砲口對內，甚至落下男人淚，又說出「就算大哥拜託你」，外界譁然。網友感嘆，郭條件非凡，為何無法像台北市長柯文哲般掀群眾風潮？有人直言，郭如今已變成韓的「扶龍王」。

網友在PTT論壇發《為何郭無法塑造柯那樣的群眾風潮》一文求解，認為郭台銘身為台灣巨富，能力與國際人脈無庸置疑；柯文哲身為台大名醫，救人濟世形象與學識備受肯定。不解兩人立足點相似、口才也差不多，為何柯無法如郭那樣塑造群眾風潮？

有人回應：「韓郭朱三人，各有特性。韓能拓荒，在亂世之中有辦法領導群眾、擊潰敵人；朱個性保守，極少出錯，太平盛世就很適合他，缺點是風向永遠看最晚；郭個性霸氣，商界強人，ROC如果政局穩定想要變成強國，我認為郭董很適合打世界杯，講白是這樣。現在還在亂世，藍軍渴望有人先打第一場勝仗，所以選擇韓，純粹功能性的問題。」

其他網友則回應，雖如今不到「亂世」程度，但藍軍可望戰勝的心理，就像「亂世」的時空背景；柯文哲有洪仲丘與太陽花鋪陳，韓國瑜有台北市議員王世堅拉抬，郭台銘卻老在黨內噴口水，反讓自己變成「扶龍王」。

(中時電子報)