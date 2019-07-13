一名住在仁武的林建鴻之前人生首次開網路直播，告訴大家仁武區下整天也沒淹爆紅。為了證明仁武雨後沒有淹大水，他日前再度開車直播打臉韓黑，沒想到竟被人威脅。菜農林佳新痛斥，有6、7個蒙面男子開著沒懸掛車牌的車到阿鴻家等著阿鴻。他問，「這是高雄治安問題嗎？不!!!這是利益問題!!!」蔡總統妳不是說過「人民有免於恐懼的權利」為什麼這種事一再上演!

有韓黑在臉書上貼出照片，造謠高雄仁武淹大水，並酸高雄市長韓國瑜「好一個挖水溝啊」，有一名住在仁武的林建鴻之前人生首次開網路直播，告訴大家仁武區下整天也沒淹爆紅。他得知此事後，9日立刻直播開車出動到照片現場闢謠，告訴大家仁武沒淹水的真相。沒想到卻引來蒙面男子上他家威脅，他老婆因此大哭。

菜農林佳新昨日在臉書發文《仁武阿鴻事件這跟政治無關，大家應該一同譴責》，並說「辛苦了嫂夫人我一定與你們同在」。一個小人物兩夫妻就靠著小生意維生，偶爾直播上了一兩次節目，講出了他生活在地方長期看到的與感受的自我心聲，這錯了嗎？

林佳新說，大家可以攻擊他錯得離譜，拿出證據打臉他，我相信很多媒體會報導，甚至現在自媒體方便，大家可以自由的享受民主。

但前晚，阿鴻家六七個蒙面男子開著沒懸掛車牌的車等著阿鴻，當著阿鴻妻小面前開口便「不要再講，不然不客氣」。林佳新痛斥，這是多挑釁與恐嚇的行為跟言論，阿鴻的老婆哭得淒慘，哭的斷腸，要求他不準再上新聞，平靜的過日子，她跟小孩會怕....。

他說「我聽的心都碎了，這只是小老百姓的心願....為什麼這麼困難。台灣人不殃及妻小的道德在哪裏了？為什麼要這樣，年輕人！！！你們知道你們在幹什麼嗎？我很沉痛！！！昨晚到現在依然無法理解」。

林佳新喊話「阿鴻加油不要怕天總會亮」，你，妳認為這只是冰山一角社會縮影嗎？他說自己遇過，「在某北農總經理下台時⋯⋯⋯⋯六七個人從彰化某總經理村莊下來，要我剛好就好。我問什麼叫剛好就好？大家放心當晚剛好某宮廟信徒在釣蝦場宴會，所以很多人阻止。我沒事，對方也冷靜離開，沒有後續。」

林佳新問「但我要說的是....反對的聲音在台灣所謂的民主島國這麼危險嗎？這就是我們的民主嗎？」蔡總統妳不是說過...「人民有免於恐懼的權利」為什麼這種事一再上演！！！

他最後再次呼籲警政單位，「請給人民免於恐懼的權利，這縝密的行動絕對不是這些年輕人自發性行為，不要抓幾個代罪羔羊就想唬弄我們，我們用放大鏡看著！！！這是高雄治安問題嗎？不！！！這是利益問題！！！#民主不代表你能肆意妄為#感謝仁武分局積極偵辦但希望不要抓小放大」。

(中時電子報)