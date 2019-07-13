一名男網友日前在臉書社團《爆料公社二館》PO出自己與女性朋友的對話紀錄，直接跟對方說：「我養你」，沒想到對方馬上開出一個月的「開銷表」給他，看完之後馬上龜縮，許多男網友看完此文紛紛大嘆「養不起」，但也有網友認為，是女生故意讓原PO知難而退。

原PO的女性朋友看到「我養妳」後，馬上回了一個月的「開銷表」給他，明細內容如下：

早餐：80*30/天=2400

午餐：150*30/天=4500

晚餐：150*30/天=4500

交通費：70*30天=2100

化妝品：5000/月

衣服：10000/月

房租：12000/月

水電瓦斯：1500/月

大樓管理費：1000/月

零食水果：3000/月

每個月總計：46000元。

原PO看到每個月要「46000元」的開銷後立刻退縮，立即回應「我開玩笑的」，對方也給他一個「我知道」，隨後他把對話內容放到網路上，並稱自己「我突然間清醒許多。」

不少男網友看到這此文後熱烈討論「衣服每個月都要買？」、「靠X化妝品一個月是刷牆」、「你確定你是養女友，不是養豬」。另有不少女生留言「這治裝費我1年都花不到」、「養我！我比較便宜」、「不如養我，一個月花不到一萬」。

女方對男網友開出每月46000元開銷表。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過也有網友表示「所以，不要隨便說我養你」、「不是管吃管住就叫養，所謂的養是她想買什麼，你都買給他」、「這個是故意打給那個男生看的吧！」

(中時電子報)