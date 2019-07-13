印巴邊境再爆衝突！印度和巴基斯坦兩國軍隊在喀什米爾實控線附近再次發生激烈交火和砲戰，目前雙方皆未傳有傷亡報告，而這也是自本月6日以來，印巴雙方第五次交火。

據俄羅斯衛星社（Sputnik）12日報導，印度軍方稱，巴基斯坦在12日早上違反停火協議，向印控喀什米爾的門德哈（Mendhar）地區的印度哨所和平民區開火。一名印度軍官表示，印度軍隊在門德哈的曼科特（Mankot）地區進行了「強而有效」的回擊。此為6日以來，印巴雙方爆發的第五次交火，當時交火導致兩名印度士兵重傷。

此外，印度並指責巴基斯坦僅在今年就已經違反了停火協議1248次。印度安全部隊2月14日遭巴基斯坦克什米爾境內的恐怖組織「穆罕默德軍」自殺炸彈攻擊，導致40多人死亡。印軍方為了報復，2月26日出動12台幻象戰機越過印巴邊界空襲穆罕默德軍營地，宣稱殺死300多名恐怖分子，為1971年印巴戰爭以來，印度首次空襲巴基斯坦。

不過由於印度當時將於四月舉行大選，外界除了呼籲印巴兩個核武國能相互自製外，也認為總理莫迪（Narendra Modi）雖藉由對巴強硬提升國內政治形象，但也不希望選舉受局勢失控所累，巴基斯坦也因經濟需國際援助，雙方實際上無意升高衝突。

1947年印巴分治後，印度和巴基斯坦曾為爭奪對克什米爾地區的控制權爆發了兩次大規模戰爭。2003年時，印度和巴基斯坦克什米爾實控線（LoC）一帶簽署了停火協議，為兩國之間最大的建立信任措施。即使如此，雙方衝突仍時有發生，且相互指責對方違反停火協議。

(中時電子報)