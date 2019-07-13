James Harden on Westbrook trade: "When I left OKC I was sad. Then Houston made a home for me. Rockets is my home. And now an opportunity came available where Russ wasn't happy. Now we're back. It's going to be a lot of fun this year, I guarantee you that.“ pic.twitter.com/tBhAxDq5uQ — Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) 2019年7月12日

就在火箭送出保羅與4個首輪選秀權跟雷霆換回「忍者龜」韋斯布魯克之後，「大鬍子」哈登在13日出席代言活動時，已經迫不及待想跟好友韋斯布魯克一起打球了，甚至爆料韋少老早就在雷霆待得很不開心，才有辦法促成這筆震撼交易。

「我10歲就認識韋斯布魯克，兩人就像一起長大，老實講，當我離開雷霆，我很悲傷，然後休士頓給了我一個家，」哈登說，「因為他之前過得不太開心，如今機會來了，我們又一起打球了，我跟大家保證接下來的球季將充滿樂趣。」

哈登在2009年以選秀探花身分加入雷霆，隨後跟韋斯布魯克一起奮戰3季，直到2012年突然遭雷霆交易到火箭，更在2017-18年球季拿下年度MVP，韋斯布魯克則在2016-17年球季獲選年度MVP，如今兩個年度MVP即將同隊打球。

只是哈登爆出韋斯布魯克待在雷霆不太開心，未免太誇大了點，因為韋斯布魯克生涯前11個球季都在雷霆效力，雷霆高層也始終把他當成「招牌球星」對待，如今卻因保羅喬治跳槽快艇，徒留韋少孤軍奮戰就要不開心，也太難伺候了！

(中時電子報)