中華航空企業工會秘書長朱梅雪點名蔡英文，高調聲援郭芷嫣，反遭網打臉。（翻攝朱梅雪臉書）

繼開除朱機師後，榮航空日昨再祭鐵腕開除郭芷嫣，她同樣在私人Line群組放話，要在反罷工的機師餐加料。對此，中華航空企業工會秘書長朱梅雪聲援郭，認為郭被抹黑被打壓，他要跟總統蔡英文說，「應該沒有人敢對老闆說什麼了」。但網友不領情，紛留言轟爆朱梅雪。

朱雪梅在臉書分享一張他捂住嘴巴的照片，發文表示，他要用這張照片表達現在的感受。他聽到長榮空服員郭芷嫣因為在私人群聊裡面的言論被免職，真的非常憤怒、難過，更看到網路上許多人稱讚長榮鐵腕作風，他不理解，「如果台灣人時時擔心附近的極權政府透過科技監控人民，打壓言論自由，我們又為什麼會對這個解雇鼓掌叫好？」。

他說，尤其是解雇所依據的「證據」，只是被截圖傳出去的聊天內容？他不贊成「電同事」或「加料」，而是這樣的言論，似乎沒辦法證明郭芷嫣要破壞飛安的企圖，更希望大家不要忘記，作為一個空服員，她自己也在同一架飛機上。

他坦言，郭芷嫣的確是比較敢衝的那種工會幹部，但不是要破壞社會安全的恐怖份子，如果立場比較激進的工會幹部，就這樣被抹黑，被解雇，他想跟蔡英文總統說，應該沒有人敢對老闆說什麼了，就像照片裡面的朱梅雪一樣，最好趕快捂住嘴巴。

不過，網友說，「朱大哥，事實上他們就是這樣說了，平時在群組這樣說或是開玩笑，長榮知道了頂多警告小罰一下，話說重一點，現在可是戰時（罷工）耶，他們也太過輕忽了對手，加上罷工期間種種言行失去了多數台灣人的支持，出包被長榮抓去依法從重處理真的沒話說」。

還有網友說，「私人群組裡其它33人都是長榮空服員！裡面的33人一定有人中途結束罷工回去支援，所以她的賴讓他們擔心受怕，所以尋求支援，郭就像塊惡性瘤，無論她多小多大，不割除，而讓它擴散，身體全部壞光光，如果他的群組是國小聯絡簿或不相干的對象，長榮不會如此做。Ps.在簽完團協後仍有如此想法要產生對立，一定要開除！」。

(中時電子報)