大陸山東大學以「學伴」制度做為賣點吸引男性留學生，但近日被踢爆「學伴今年從原先的1人變成3名，而且以年輕女性居多」，消息傳出曝光後引起中國網友熱烈討論，甚至有人罵是「慰安婦制」。

山東大學被踢爆「1男3女學伴制」如「慰安婦制」。（圖／翻攝自微博）

山東大學今年「學伴」（buddy）制度變成「3女陪1男」，且學伴的申請單上面，以紅字要求「同學們盡可能詳細認真的填寫，以便為你匹配心儀的學伴」，遭網批根本變相的相親活動。

引起爭議的報名表，遭網友痛批如同變相的相親。（圖／翻攝自微博）

還有網友爆料「山東大學國際交流協會」（SICA）舉辦活的內幕，SICA負責人表示，SICA活動的確以女性學生居多，而留學生則是男性為主，雖實行會員與留學生雙向選擇學伴的制度，但實際情況是，會員數量遠大於留學生，為了公平分配，SICA實行了一套星級排名競爭模式，女性會員得累積足夠的星星，才得到被「選擇」的機會，而男性留學生可輕鬆單向地選擇「心儀」的學伴。

此消息被爆出之後，中國網友紛紛怒罵「偏心」、「不公平」、「超國民待遇」、「教育之恥」，也有人認為對外國學生的待遇太好，完全是「祟洋媚外」。《人民網》的一篇社論更提到，「為留學生配學伴，不是自卑就是自作多情」。

更有不少網友羞辱學伴制度的女學生，例如「女僕」、「easy girl」等不堪字眼。隨著輿論的聲音越來越大，山東大學在12日發表聲明：「在項目實施過程中，由於審核把關不嚴，在相關報名表格中出現『結交外國異性友人』不當選項等問題，引發不良影響，對此我們深表歉意」。

(中時電子報)