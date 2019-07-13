蔡英文總統美東時間12日與僑界聚會，大家都非常關切台灣當前政局與2020年大選情況，要求蔡英文總統，要把前行政院長賴清德整合進來，力拚2020年。蔡英文總統也在回應哥倫比亞大學師生提名時表示，她對勝選有信心。

蔡英文總統12日中午和晚間分別與僑界人士見面，立法院副院長蔡其昌轉述，大家滿擔心台灣未來幾個重要事項，像是司法改革、蔡英文總統帶領國家的整體方向等等。

他說，會中也有人問到賴清德的動向，由總統府祕書長陳菊負責回應，陳菊大致描述民進黨總統初選情況，強調當時在整個參選的過程，認為未來應該兩個人要好好合作。

蔡其昌也強調賴清德在初選前後都說過，願意支持勝選贏的人，「我相信未來（整合）這個問題應該不是很大」。

媒體追問，僑界人士是否有要求「蔡賴配」？蔡其昌表示，大家沒有特別指定誰配誰，但大家覺得說，經過一場初選，在未來大選當中，賴應該要是要被整合進來，「大家覺得這是最好的方式，蔡總統跟賴院長應該要充分的合作」。

至於合作的形式，他說，大家並未明確提到該怎麼做，「現在初選剛結束，讓院長休息，沉澱一下，這是人之常情」。

蔡英文今天下午與哥倫比亞大學師生座談時，學生們也對未來政局很感興趣，隨團的綠委羅致政轉述，開放提問時，排了10幾位學生要提問，但因時間關係只有7、8名同學發問，議題包括對明年大選的期待等等，蔡英文總統則回應「我們很有信心會贏得明年大選」。

綠委管碧玲也表示，會中有幾個問題直接戳到核心，包括大選前是否談論中國議題等，蔡英文總統也讓學生知道，兩岸關係立場一貫就是維持穩健和平的關係，並呼籲對岸一定要有這樣的態度。

(工商 )