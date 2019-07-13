有氣憤的韓粉將照片貼到「韓國瑜後援會」，心情標註為「火大」，並說「陸淑美、黃韻涵母女不是公開挺郭台銘嗎？」(韓國瑜後援會)

國民黨總統初選，高市副議長陸淑美表態挺鴻海創辦人郭台銘，並稱她接觸的市民都支持郭台銘。陸淑美女兒黃韻涵擬參選高雄立委，之前接受港媒專訪時，也表示不跟韓合掛看版，不應該大家都想借力使力去蹭韓。然而，昨日韓國瑜在臉書貼出堪災農損照片，其中一張韓國瑜身旁有穿著黃韻涵背心的人員。韓粉看到這張照片又大怒，再批無法接受背叛韓國瑜又蹭韓的行為。

隸屬高雄白派、前立法院長王金平子弟兵陸淑美，日前拋出「挺郭反韓」立場，指地方反對高雄市長韓國瑜參選2020總統的聲浪很大，韓對高雄市民的承諾還沒實現，若由郭台銘代表藍軍角逐總統大選，而韓留在高雄市，對中華民國、對國民黨、對高雄市民才是最有利的三贏。

陸淑美女兒、國民黨高市立委第二選區候選人黃韻涵，接受港媒《中評社》專訪時，也表示自己未選擇跟韓合掛看板。藍營選將跟高人氣的韓市長合掛看板很正常，但所有選將都跟韓合掛就很奇怪。黃認為，在地候選人應該要凸顯自己的風格，至少要先思考如何在鄉親面前呈現自己，而不是大家都想借力使力去蹭韓。

然而，昨日韓國瑜在臉書貼出多張勘災農損照片，並表示，高雄市近期因受到西南氣流連續降雨影響，至昨日下午16時為止，初步估計農損金額已累計至491.5萬，主要受害項目為木瓜、香瓜、西瓜等作物。他特別到岡山關心農損情況，並到梓官視察蔬菜專業區滾動倉儲的整備情形。

其中一張照片，穿著黃韻涵背心的人員，貼近韓國瑜身旁。這張照片被許多眼尖的韓粉看到，有人在照片底下留言「X的，旁邊怎麼還有個穿黃韻涵背心的美眉?這年頭背骨的臉皮都還算滿厚的嘛…」、「旁邊這個是黃韻涵嗎？支持郭台銘，為什麼又來蹭韓國瑜…」、「7/15後就靠過來啦。。注意觀察。」

有氣憤的韓粉將照片貼到「韓國瑜後援會」，心情標註為「火大」，並說「陸淑美、黃韻涵母女不是公開挺郭台銘嗎？陸淑美在議會裡修理韓市長，在議會外公然表達對韓市長的不滿，為什麼今天（7/12）韓市長去關心豪雨農損時，黃韻涵又派人貼近韓市長蹭韓？（照片最左那位就是黃韻涵派去的，看背心的字）母女一起背叛韓市長、修理韓市長，同時還去拚命蹭韓，這種行徑我無法苟同！」

其他人留言「大家要看清楚初選前那些人是牆頭草」、「 千萬不要再製造對立，一定要遵守市長愛與包容最高原則（相信副議長及她女兒自然會感到羞愧且人民也不會原諒她們）。」、「 贏了初選還有大選，只要朋友不要敵人 先為往後大選鋪路，還有很艱困的路要過，韓家軍要有必勝決心，不要再去攻訐不同言論的媒體人，或年輕人而造成負面評價，更不要給民進黨以後大選攻擊目標。」、「反正我也不再講妳了，2020凖備下架吧，我另有支持」、「別氣！愛與包容！」、「我是愛與包容 但是我絕不會投票給他們!」

(中時電子報)