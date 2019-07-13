高雄大社驚傳兇殺案 女遭砍殺搶救仍不治 09:422019/07/13 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄大社今早發生一名女子遭砍殺，救護車到場已無生命跡象。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大社區今（13日）上午驚傳一起凶殺案，上午8時許社果菜市場後方的停車場，一名女子遭人持刀砍傷，救護車趕到時人已經沒了生命跡象，送醫搶救後不治。警方仍在調查兇殺案原因。 據了解，這起兇殺案疑受害者 不准女兒與男友交往，而遭對方砍殺。 (中時電子報) #驚傳 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬指早盤跌0.57％ 13:212019/07/09 財經 75歲秦沛驚傳中風住院 女兒回應了 15:332019/07/09 娛樂 慘！2大外資券商驚傳裁台灣員工 08:312019/07/10 財經 推特驚傳當機 全球近7萬起災情 05:092019/07/12 國際 林青霞心中女神！首屆金馬影后尤敏與夫合葬骨灰驚傳被盜 18:232019/07/12 娛樂 社會熱門新聞 芒果黑了 他切掉黑點照吃吃完送醫 - 社會 包養口袋要深！他見女每月開銷表…秒龜縮 - 社會 「3女伴1男」吸留學生！網罵：慰安婦制 - 社會 高雄大社驚傳兇殺案 女遭砍殺無生命跡象 - 社會 高市議員賴文德涉貪索賄 收押禁見 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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