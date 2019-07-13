高雄市大社區今（13日）上午驚傳一起凶殺案，上午8時許社果菜市場後方的停車場，一名女子遭人持刀砍傷，救護車趕到時人已經沒了生命跡象，送醫搶救後不治。警方仍在調查兇殺案原因。

據了解，這起兇殺案疑受害者 不准女兒與男友交往，而遭對方砍殺。

(中時電子報)