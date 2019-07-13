美東時間7月11日下午，紐約眾多華人華僑聚集蔡英文總統下榻酒店外，高呼反台獨口號。（中新社）

蔡英文總統美東時間12日下午前往哥倫比亞大學與師生座談，校門口隔街上聚焦數十名民眾舉牌抗議，並高呼要「打倒蔡英文」。蔡英文晚間在臉書表示，「我不會被打倒，就像台灣的民主和自由，可能被挑戰，不會被打倒」。

蔡英文指出，今天有數十位抗議者，他們在民主的美國，自由的抗議來自中華民國台灣的總統，說要打倒我，「我不會被打倒」。

哥倫比亞大學隨後也發布新聞，照片上蔡英文所站講台上的背景，懸掛著中華民國和美國國旗，報導中指出，蔡英文總統參加了哥倫比亞大學的座談，該活動以台灣民主為重點，由哥倫比亞教授Andrew Nathan和Jack Snyder主持，並由哥倫比亞大學的學生，教師和受邀貴賓參加。

報導指出，由於中國的反對和北京與川普政府之間的關係破裂，蔡英文總統周四抵達美國，這是蔡首次出訪紐約。台灣在該市設有非官方的領事和貿易辦事處，但不是聯合國的一員，儘管有十幾個聯合國與台灣保持著外交關係。

蔡英文在紐約停留兩天，這是她「自由民主永續之旅」出訪行程中的一部分，她堅定地談到了民主的重要性。「台灣選擇言論自由、人權和法治的每一天，都讓我們與獨裁政權漸行漸遠」蔡說「台灣是一個寶貝罕見的例子，曾經走過獨裁，現在已大力吹起民主號角」。

報導中強調，蔡上個月贏得了她的黨派提名，計劃在2020年1月11日舉行的2020年總統大選中連任4年。雖然約有50名支持台灣和親中的示威者聚集在哥倫比亞大學高等教育學院以外的進行抗爭，但與會的人們卻很平靜，在大廳內聚集的人們似乎對總統印象深刻，並對關於台灣與美國和中國關係的問題表示尊重。

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