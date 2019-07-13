看來「大鬍子」哈登一手主導保羅被交易到雷霆的謠言，可信度越來越高！火箭打完上季就已傳出哈登和保羅爆發激烈爭吵，甚至鬧到水火不容地步，如今保羅的前隊友肯亞馬丁跳出來加碼爆料，保羅喜歡以領袖之姿，教導隊友打球是真的。

「當我聽到保羅被交易到雷霆，我一點也不意外，」肯亞馬丁在《SI》節目上表示，「哈登是頂級球星，保羅也是，我雖不清楚他們兩人具體上有什麼矛盾或衝突，但可以確定的是，很多人說過保羅的事情，並非只有我一個人說他壞話。」

「保羅就是這樣的人，他自認比任何人還懂籃球，我們都知道控衛很重要，但他永遠不可能是最聰明的那個人，」肯亞馬丁說，「他總想當我們教練，不少人難以接受他這種領導方式，大家都理解身為控衛的責任，但他做得太過火了。」

曾在2012年跟保羅在快艇當過隊友的肯亞馬丁，甚至以自己為例，「假如我的籃球智商在這個高度，其他隊友都比我還低，但保羅絕對不會給我們發聲機會，他一定要當休息室內最權威的聲音，想也知道哈登不可能接受保羅這種教導方式。」

(中時電子報)