許多人有便秘困擾，吃了一大堆蔬菜水果還是「嗯」不出來，專家表示，其實關鍵在於少了喝水，建議早上起床時，先喝一杯水或牛奶，此時突然被撐開的胃會產生胃部及結腸反射，就會感受到最強烈的便意。

食物進入大腸後，會一邊吸收水分、一邊移動，最後以糞便型態囤積於S狀結腸再進入直腸，《每日健康》報導，便意與下列三種反射神經息息相關：

1. 胃、結腸反射

休息一晚的胃突然被食物撐開，這種刺激會透過自律神經傳到大腸，大腸開始蠕動後，就會產生便意，而且胃部虛空的時間越久，反射越強烈，因此早晨是排便的最佳時間，早上醒來先喝水或牛奶，最能感受到強烈的便意。

2. 起立反射

從睡姿起身的動作也會刺激大腸蠕動，進而產生便意。這個動作最常發生的時間點就是早晨。

3. 視覺反射

大部分的人吃完早餐就會想上廁所，主要就是因為神經反射，除了食物進入胃及結腸的反射，一般人看到美食，就會不自覺地分泌唾液，此時也會促進大腸蠕動。

專家建議，若想促進胃部與結腸的反射，早上起床時，先慢慢地喝一、兩杯水、牛奶或茶，想像水從口腔流進食道、胃部與腸道，再以順時針的方向摩擦肚子，應該就能順利排便，並有效解決便祕的問題。

(中時電子報)