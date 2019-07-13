納達爾在溫網準決賽敗給費德勒。（美聯社）

今年的溫網絕對讓球迷值回票價，費德勒(Roger Federer)與「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的天王之戰順利結束，兩人在身體健康下進行一次激烈對決，最後由費德勒勝出。賽後費天王自我評價，他認為這場比賽可以排入他「生涯最愛的比賽列表」。

「對手是納達爾，場地是溫布頓，天氣晴朗，我感覺非常棒。」對於費德勒來說，沒有比打敗納達爾更滿足的了。他們2008年溫網決賽的五盤大戰被公認為網壇史上的經典，但那次是由納達爾獲勝。即使喬柯維奇(Novak Djokovic)在紀錄上仍是費德勒的頭號大敵，但是「費納之戰」才是宛如電影和漫畫的夢幻對決。

美媒《紐約客》形容費納對決就是「優雅對蠻力」「右手對左手」「冷靜對激情」的精彩戲碼。納達爾擁有全自動連發的上旋球以及近乎無限的體力，他的發球和上網也愈來愈熟練，這次溫網可看到納達爾多次在網前壓制對手。相比之下費德勒的容錯率更小，第2盤他的正手拍略為不順，馬上被納達爾賞了一個6-1。

然而草地仍是費德勒的地盤，單手反拍的靈活優勢得以完全發揮，他一共擊出51顆致勝球(納達爾32顆)。納達爾說：「他的反應速度很快，他總是能提早到達球的落點，不斷向對手施加壓力，這是最困難的部分但他做起來毫不費力。我今天找不到任何藉口輸給他，他打得非常棒。」

以往總是被蠻牛撞翻的費德勒似乎找到了勝利之道，最近7次交手費德勒贏了6次，這一場把他生涯對戰納達爾的成績改進為16勝24敗。費德勒也不敢高興得太早，畢竟看守最後一關的是球王喬柯維奇，史上最大的宿敵之爭是喬柯維奇與納達爾(喬帥28-26領先)，第二大的戰爭就是喬柯維奇與費德勒(喬帥25-22領先)。

(中時電子報)