國民黨8日開始進行為期7天的2020初選民調，預計15日早上公布結果，鴻海創辦人郭台銘卻在民調開始後越來越心急，11日晚間在政論節目向高雄市長韓國瑜喊話，要韓「做好四年」，甚至有別以往霸氣模樣，說出「大哥拜託你了」貌似勸退的話。港媒評論，郭大打哀兵牌可能有兩個用意，除了希望用選情告急呼喚支持者在家守電話外，也讓初選後有更多選項可走。

國民黨總統初選民調氣氛熱絡，初選勝選人下週一就要誕生。初選參選人郭台銘11日晚間在政論節目向高雄市長韓國瑜喊話，要韓「做好四年」，甚至說出「大哥拜託你了」一席話。韓國瑜表示，第一時間看到這個消息感到非常訝異，但民調結果是五位參選人、藍軍及支持者共同的想法，一切靜待、尊重民調的結果。

郭台民在民調期間也一直釋出，他有可能因外力干擾而輸掉初選的訊號。據《中評社》分析，郭台銘這樣的方式可能有兩個用意，除了希望用選情告急呼喚支持者在家守電話外，另一用意，也是在鋪陳其對此次民調的不滿悲憤情緒，有了這樣的基礎後，其初選後的下一步會有更多選項可走。

郭台銘一向給外界霸氣總裁形象，但隨著國民黨初選民調開始，郭台銘的自信似乎隨著時間在減少。據了解，主因是郭陣營依據派出的民調觀察員回報，真的很多受訪者一接起電話就是講唯一支持韓國瑜，讓郭陣營評估，最終民調結果恐怕非常難看。

民調可能輸慘的狀況也讓郭台銘急了，還擺出哀兵姿態，向韓國瑜喊話，希望韓在高雄能做好做滿，只要他當選「高雄要什麼，我給他什麼」，並要韓好好思考，「就算大哥拜託你！」將發球權丟回給韓國瑜。

分析最後指出，可以預見，15日國民黨初選民調結果公布後，如果郭台銘輸了，想必郭要發表的參選感言絕對不會太好聽，到時候回復霸氣的郭台銘，會做什麼樣的決定，可能就決定了國民黨2020的勝敗。

(中時電子報)