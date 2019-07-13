高雄市長韓國瑜聲勢屹立不搖，不僅「韓流」熱度不減反增，連續5場造勢更場場衝破6位數人次，韓也被視為黨內總統初選最有贏面者。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉常以臉書評論時事，近期對韓多有分析，深獲韓粉喜愛，也招來「舔韓」罵名。胡直言駁斥，認為出此言者難道不是生活在同一社會？難道都不看新聞？並舉國父孫中山歷史為例，如今國民黨「非韓不可」是事實。

胡幼偉在臉書發文，打從自己提出，韓國瑜2020最有可能勝過民進黨與柯文哲，因此是國民黨「非韓不可」，而不是人民「非韓不投」，一大票人就說他挺韓、是韓粉。胡直言：「很奇怪，我們到底是不是活在同一個社會？這些人都不看新聞的嗎？從去年底到現在，已經有多少份民調，都指出，國民黨如果要贏，『非韓不可』的訊息。難道，這些民調都是我做的嗎？」

胡幼偉更寫道：「這不是你喜不喜歡老韓的問題，或你覺得老韓是不是草包的問題；而是事實上就最多人支持他的問題嘛！事實就是如此，連郭台銘也不得不接受這個事實，不然，他幹嘛要「拜託」韓老弟讓一讓呢？他怎麼不拜託朱立倫、周錫偉或張亞中讓一讓呢？民主社會，你要支持誰都可以，但如果要講誰最可能贏，你不能不看民調嘛，你不能不接受事實啊！」

胡幼偉指出，民調縱然有改進空間，民調也不是先知，但數十份民調合起來看，還是會呈現事實梗概的——「韓國瑜怎樣，不是重點；韓國瑜最受青睞，國民黨最需要韓國瑜，才是重點。」

不僅如此，胡幼偉還舉國父革命為例：「當年搞國民革命時，孫文是最文武雙全的人嗎？不是吧！論文采，他不如汪精衛、胡漢民；論能打能殺，他不如黃興、徐錫麟。但為什麼大家不得不推他為共主？在我看，不外乎現實考慮嘛！搞革命，處處要錢，需要募款。在中國，風聲鶴唳，誰敢公然資助革命黨？所以，必須去海外搞錢！誰去？你有海外關係嗎？你會講英文，又會講廣東話嗎？看來看去，只有孫大砲能幹這個事兒，革命都要靠他去海外弄銀子，不尊他為老大，要尊誰為老大？這就是現實考量！現在，不也是一樣嗎？」

綜觀以上，胡幼偉痛批：「在藍營，條件比老韓好的人，隨便一算，沒有一千，也有五百。但那又怎樣？你學經歷再好、家世人品再高，錢再多，大家就是比較喜歡他嘛！你恨也好，你酸也好，你黑也好，你拜託也好，沒用！大家就是喜歡他！剩下的，看你要不要接受這個事實了！誰叫民主選舉就是數人頭呢？要怪，你就去怪民主選舉制度吧！怪老韓，甚至怪到我身上，沒用！因為，事實就是事實，制度就是這樣！」

(中時電子報)