圖由宜闌市公所提供

宜蘭市長江聰淵17日將攜帶蔡總統賀文，與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約締結姐妹市。賀文上蔡的頭銜卻是「台灣總統」引發質疑，前環保署長魏國彥表示，請民進黨中央說清楚，貴黨準備提名的總統候選人蔡英文到底是選「中華民國總統」？還是「台灣總統」？人民有權利知道。

宜蘭市長江聰淵臉書po出一張宜蘭市將與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約締結姐妹市的賀文，讓賀文上蔡的頭銜是「台灣總統」曝光，引發質疑，總統府回應說，賀文是宜蘭市公所準備，非總統府正式文書，但蔡總統曾說，2300萬人選出來的總統，稱呼台灣的總統並不為過。

對此，魏國彥一連幾天在臉書上發文，他先說，「監察委員看到了嗎？大法官要釋憲嗎？」，隔天接著發文說，請民進黨中央說清楚，貴黨準備提名的總統候選人蔡英文到底是選「中華民國總統」？還是「台灣總統」？人民有權利知道。

網友說，「民進黨自我矮化」、「叛亂團體的總統應立即罷免並判罪」。

(中時電子報)