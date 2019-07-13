桃園市楊梅警分局為防範高齡駕駛人之安全，各派出所加強攔檢，遇有超過75歲駕駛人無照駕駛，除依規定告發，如住轄內將帶回單位通知家人領回，並借由此案例加強溝通勸導。

草湳派出所警員盧彥軍與陳建宏，12日巡邏時，在楊梅區永美路與漢昌街口見一位高齡騎乘重型機車行徑不穩，經上前關心時，發現該老伯伯聽力與表達能力均不佳，經確認為年籍24年次之高齡駕駛，雖有合格普通重機機車駕照，但當下為攝氏36度之高溫，且接近中午正炎熱時，未避免發生交通事故，員警隨即將老伯伯戴回派出所。

經聯繫其家屬到派出所關心也十分驚訝，警員協助使用巡邏車將老伯伯載返家，家屬十分感激警方安全地將其公公送返家，頻向警方表達感謝。

楊梅警分局長林信雄表示，防範高齡駕駛人之安全，請各所隊加強攔檢，遇有超過75歲駕駛人無照駕駛，除依規定告發，如住轄內將帶回單位通知家人領回。在此呼籲自106年7月1日起，新領或未逾75歲駕駛人已領有之普通駕駛執照有效期間至年滿75歲止，其後應每滿3年換發1次。

(中時 )