地牛又來！日本沖繩島北方6.1強震 10:412019/07/13 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國地質調查所（USGS）表示，日本沖繩島北方13日發生規模6.1地震。（圖取自USGS） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，日本沖繩島北方13日發生規模6.1地震。 路透社報導，震央在沖繩縣首府那霸市北方約346公里處，震源深度257公里，目前尚無災損或傷亡傳出。 文章來源：Quake of magnitude 6.1 strikes north of Japan's Okinawa: USGS (中時電子報) #地震 #沖繩島 也許您會感興趣 推薦閱讀 疾管署道歉系統出包：程式誤將公尺變公里 15:152019/07/09 生活 2公里→2000公里？疾管署暫停廣播警訊 15:162019/07/09 生活 忘憂谷堤頂自行車道完工 祕竟美景收眼底 16:092019/07/09 旅遊 台南城市棒球隊投手林子昱 飆速148公里一圓職棒夢 14:482019/07/10 生活 賴岳謙：普丁對日態度轉硬 北方四島沒得談！ 04:102019/07/11 時論廣場 「失重」青少年 單車長征花東200公里 00:052019/07/13 生活 國際熱門新聞 偷聽？Google承認暗錄語音助理對話 目的曝光 - 國際 地牛又來！日本沖繩島北方6.1強震 - 國際 等好久! 北韓國家元首 正式宣布是他... - 國際 Volvo嫌瑞典治安差 稱考慮遷離總部引反彈 - 國際 - 中時 永遠的老二！哈利這事讓黛妃好擔心 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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