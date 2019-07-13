美國地質調查所（USGS）表示，日本沖繩島北方13日發生規模6.1地震。

路透社報導，震央在沖繩縣首府那霸市北方約346公里處，震源深度257公里，目前尚無災損或傷亡傳出。

文章來源：Quake of magnitude 6.1 strikes north of Japan's Okinawa: USGS

(中時電子報)

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