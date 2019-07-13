藝人許效舜日前拋出震撼彈，想要為家鄉做事，考慮參選基隆市長，許效舜昨（12日）到暖暖發送西秦王爺遶境帖子，受到民眾歡迎並鼓勵他選市長，許效舜向媒體透露：「基隆被邊緣化實在太久了」，已慎重思考參選下屆市長、會傾聽基隆人的聲音。

許效舜日前動念想為家鄉服務、參選基隆市長，他昨到暖暖發送西秦王爺遶境帖子，許效舜每年都會沿街發帖，這回他沿途也受到民眾勸進鼓勵，根據《聯合報》報導，許效舜指出，基隆感受不到中央關愛「基隆被邊緣化實在太久了」，感嘆基隆是台灣頭的建設卻是「台灣尾」。

對於參選，許效舜透露，已慎重思考參選下屆市長，自己是無黨籍，他會傾聽基隆人的聲音，如果上天給機會，許效舜一定會「跟他拚了！」其實許效舜出身政治世家，爸爸許義隆曾當任基隆市議員，近年他自認有社會責任，應該向基隆市民負責，為家鄉做事。

(中時電子報)